Indonésie-Le bilan du naufrage d'un bateau monte à 26 morts, 109 personnes encore recherchées

Le naufrage d'un navire indonésien transportant 243 personnes en mer de Java le 13 septembre a fait au moins 26 morts, selon un bilan révisé annoncé mercredi par les autorités, ajoutant que 109 personnes étaient toujours recherchées.

Les équipes de sauvetage indonésiennes étendent leurs recherches sous-marines et ont déclaré s'attendre à retrouver d’autres corps.

Le bateau de passagers Virgo Transport 8 avait pris la mer le 12 septembre depuis Surabaya, dans l'est de Java, à destination de Banjarmasin, avant de chavirer tôt le lendemain, confronté à de mauvaises conditions météorologiques.

Au cours des trois derniers jours, les garde-côtes et la marine indonésienne ont retrouvé huit corps à l'intérieur de l'épave et deux autres échoués sur le rivage, à environ 253 km du lieu du naufrage, a déclaré Mohammad Syafii, directeur de l'agence nationale de sauvetage.

Le bilan s'élève mercredi à 26 morts, 109 personnes toujours portées disparues et 108 survivants, a-t-il précisé.

Les équipes de sauvetage recherchent désormais d’autres corps à l'intérieur du navire, a dit I Putu Sudayana, directeur de l’agence de secours de Banjarmasin.

Les plongeurs ont réussi à briser les vitres des cabines mardi, sans pouvoir y pénétrer en raison du manque de visibilité et du courant.

"Nos recherches sous-marines se concentrent sur la coque du navire. C’est là que nous concentrons nos efforts, car nous avons trouvé de nombreux passagers piégés à l’intérieur des cabines", a souligné I Putu Sudayana.

Les sauveteurs étendront ensuite leurs recherches, si possible, aux véhicules embarqués sur le navire.

"Cela présente des risques pour l'équipe de plongeurs", a averti le directeur de Banjarmasin. "Si c'est faisable et sans danger, nous mènerons ces recherches."

Les opérations de recherche et de sauvetage ont été prolongées jusqu’à dimanche et les efforts visant à redresser le navire sont en cours, selon les autorités.

(Ananda Teresia; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)