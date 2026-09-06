Indonésie-L'aéroport de Djakarta suspend les vols en raison de l'éruption de l'Anak Krakatau

Les vols aériens ont été suspendus dimanche matin au principal aéroport de Djakarta, en Indonésie, en raison des cendres volcaniques rejetées par le volcan Anak Krakatau, entré en éruption vendredi soir.

L'aéroport Soekarno-Hatta a fait savoir sur le réseau social Instagram que les vols aériens seraient suspendus jusqu'à 09h30 heure locale (02h30 GMT).

Quelque 209 vols, dont plusieurs internationaux, ont été affectés, a déclaré le ministère indonésien des Transports.

Des nuages de cendres volcaniques ont perturbé les activités dans les provinces de Lampung, sur l'île de Sumatra, et de Banten, sur l'île de Java, a dit un porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Selon la BNPB, il n'existe aucun risque de tsunami dans l'immédiat.

(Bernadette Christina; version française Camille Raynaud)