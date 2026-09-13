Indonésie-Au moins six morts dans le naufrage d'un bateau, 130 personnes recherchées

(Actualisé avec déclarations du ministre des Transports)

Le naufrage d'un navire indonésien transportant 243 personnes en mer de Java a fait au moins six morts, a annoncé l'agence nationale de sauvetage, ajoutant que 130 personnes étaient toujours recherchées.

Le bateau de passagers, qui comptait 30 membres d'équipage, a perdu le contact avec les autorités tôt dimanche matin alors qu'il était confronté à de mauvaises conditions météorologiques, a indiqué l'agence, précisant que 107 personnes avaient été secourues et qu'elles étaient saines et sauves.

Le Virgo Transport 8 avait pris la mer samedi depuis Surabaya, dans l'est de Java, à destination de Banjarmasin, dans le sud de l'île de Bornéo, a-t-elle précisé.

Le ministre indonésien des Transports, Dudy Purwagandhi, a précisé lors d'une conférence de presse que le navire s'était retourné mais n'avait pas coulé, contrairement à ce que l'agence de recherche et de secours avait annoncé dans un premier temps. Il a ajouté que les causes de l'incident faisaient toujours l'objet d'une enquête.

L'Indonésie, archipel composé de 17.000 îles, dépend fortement des ferries pour assurer ses transports, les liaisons maritimes étant plus abordables et accessibles que les trajets en avion.

Les normes de sécurité n'y sont cependant pas toujours rigoureusement appliquées, ce qui se traduit par un taux d'accidents relativement élevé.

(Reportage Stanley Widianto, version française Benjamin Mallet)