Indonésie-2.000 cas d'intoxication alimentaire liés à un programme de repas gratuits

La principale instance indonésienne de défense des droits de l'homme a exhorté vendredi la police à enquêter sur plusieurs nouveaux cas d'intoxication alimentaire liés au programme phare du président Prabowo Subianto visant à fournir des repas gratuits aux élèves, qui a rendu malades 2.000 personnes cette semaine.

Dans des cas distincts survenus sur au moins quatre grandes îles du pays - Java, Sumatra et Sulawesi - des milliers d'élèves et d'enseignants sont tombés malades après avoir consommé un déjeuner fourni par le gouvernement dans le cadre d'une initiative visant à éradiquer la malnutrition, lancé par le chef d'Etat l'année dernière.

"Le droit à l'alimentation, en particulier à une alimentation sûre, relève des droits de l'homme", a déclaré dans un communiqué l'organisme indépendant indonésien de défense des droits de l'homme connu sous le nom de Komnas HAM.

"Sans normes d'hygiène rigoureuses (...) l'intervention nutritionnelle menée par l'État perdra sa légitimité morale", a-t-il ajouté.

La Komnas HAM a appelé les autorités à ouvrir une enquête, sans fournir plus de détails. La police nationale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'organisation a également exhorté l'Agence nationale de nutrition, qui supervise le programme, de suspendre les activités des cuisines qui seraient à l'origine des épidémies d'intoxication.

Au 1er septembre, 50.000 personnes avaient été touchées par des intoxications alimentaires, a déclaré mercredi le député Charles Honoris, citant des données du ministère de la Santé, certains cas antérieurs ayant été attribués à un stockage inadéquat des aliments et à la livraison tardive des repas préparés.

Le programme de Prabowo Subianto, en difficulté, est de plus en plus impopulaire auprès du public. Selon l'institut de sondage Saiful Mujani Research and Consulting, seul un tiers des Indonésiens interrogés en juillet se sont déclarés satisfaits de ce dispositif. De nombreux répondants ont cité les cas d’intoxication comme raison.

Ester Patandung, dont l'enfant a été hospitalisé à Tana Toraja, a déclaré à Reuters : "En tant que parent, j'espère que le gouvernement central ou régional annulera le programme de repas gratuits".

(Rédigé par Abd Rahman Muchtar à Tana Toraja, Stanley Widianto et Ananda Teresia à Jakarta ; version française Rihab Latrache ; édité par Benoit Van Overstraeten)