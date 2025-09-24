 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Indésirables en Afghanistan et au Pakistan, elles s'accrochent à leur guitare
information fournie par AFP 24/09/2025 à 14:50

La jeune réfugiée afghane Laylama lors d'une interview avec l'AFP à Islamabad, le 2 septembre 2025 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

La jeune réfugiée afghane Laylama lors d'une interview avec l'AFP à Islamabad, le 2 septembre 2025 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

Dans leur logement au Pakistan, elles chuchotent, de peur qu'on entende leur langue, le dari afghan. Pourtant, à l'heure qu'il est, elles pensaient chanter à tue-tête du Bob Dylan à New York.

Shayma et sa soeur Laylama, 15 et 16 ans, ont fui l'Afghanistan en 2022, un an après le retour au pouvoir des talibans. Elle devaient décoller en février dernier d'Islamabad pour trouver l'asile aux Etats-Unis.

Mais alors que les valises étaient prêtes, le président Donald Trump a gelé ce programme d'accueil, les laissant, comme 15.000 autres Afghans, sans solution.

Et ce au moment même où le Pakistan a encore renforcé la pression sur les réfugiés afghans, multipliant les expulsions vers leur pays d'origine.

Depuis, même si elle se cache et témoigne sous pseudonyme, Shayma profite d'une de ses rares libertés au Pakistan: jouer de la musique.

"L'acoustique de la cuisine est super", lance-t-elle, souriante, encadrée par les trois autres élèves de son ancienne école de musique de Kaboul, qui ont elle aussi atterri au Pakistan.

Dans leur pays aujourd'hui, la musique est bannie et le père de Shayma a même brûlé sa guitare de peur qu'elle ne plonge la famille dans la tourmente en cas de descente policière.

- "Aucun avenir" -

L'Afghanistan des talibans est aussi l'unique pays au monde à interdire l'école aux filles après 12 ans. L'ONU estime que le pays vit désormais sous le régime d'un "apartheid de genre".

Les réfugiées afghanes Shayma (g), Zahra (2e g) et Laylama (d), lors d'une interview avec l'AFP, chez elles à Islamabad, le 2 septembre 2025 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

Les réfugiées afghanes Shayma (g), Zahra (2e g) et Laylama (d), lors d'une interview avec l'AFP, chez elles à Islamabad, le 2 septembre 2025 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

Tout retour est donc inenvisageable pour ces réfugiées. "On va tout faire pour se cacher parce qu'il n'y a aucun avenir en Afghanistan pour les filles comme nous", assure à l'AFP Zahra, 19 ans.

Avec Shayma, elle fréquentait la Miraculous Love Kids, une école de musique de Kaboul désormais fermée et dont les élèves sont dispersés entre Afghanistan, Pakistan et Etats-Unis.

Au Pakistan, ils sont des milliers d'Afghans en attente d'un visa qui ne viendra peut-être plus tant les frontières se referment à travers le monde.

Islamabad ne renouvelle plus leurs visas et, des haut-parleurs des mosquées, se multiplient les appels enjoignant aux Afghans de partir et à leurs voisins de les dénoncer.

Comme Shayma, Laylama et leurs amies, ne reste plus qu'une vie terrée dans des pensions d'Islamabad ou de Karachi, au Pendjab ou au Baloutchistan, dans la crainte d'une descente de police qui signifierait le retour forcé à la frontière.

Des réfugiés afghans expulsés arrivent en camions avec leurs biens à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, à Torkham, le 16 septembre 2025 ( AFP / Abdul MAJEED )

Des réfugiés afghans expulsés arrivent en camions avec leurs biens à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, à Torkham, le 16 septembre 2025 ( AFP / Abdul MAJEED )

"On n'est pas un camp de transit à durée illimitée", justifie, sous couvert d'anonymat, un officiel pakistanais.

"Nous avons donné plusieurs dates butoirs et elles n'ont pas été respectées", dit-il, exhortant les capitales étrangères à faire décoller au plus vite les Afghans en attente de visas.

Comme ses amies, Yasmine, compte sur la guitare pour l'aider à tenir, après avoir déjà dû changer quatre fois de logement par crainte d'être arrêtée et expulsée.

- Coldplay plutôt que les talibans-

"Nous voulons que notre musique serve à ceux qui n'ont pas de voix, particulièrement les Afghanes", dit cette musicienne qui a collaboré en ligne avec Brian Wilson, des Beach Boys, ou la chanteuse australienne Sia.

Pour Jessica Bradley Rushing, qui milite pour que les Etats-Unis reprennent leur programme d'asile, "laisser ces réfugiés dans le flou n'est pas seulement arbitraire, c'est aussi cruel".

La jeune réfugiée afghane Shayma lors d'une interview avec l'AFP à Islamabad, le 2 septembre 2025 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

La jeune réfugiée afghane Shayma lors d'une interview avec l'AFP à Islamabad, le 2 septembre 2025 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

Pour des experts, Islamabad utilise ces réfugiés comme levier face au désengagement des Occidentaux de la région, alors que le pays vit sous perfusion du Fonds monétaire international (FMI).

La campagne d'expulsion vise "non seulement à faire pression sur les autorités talibanes mais aussi à prouver à la communauté internationale que le Pakistan est déterminé", décrypte pour l'AFP Ibraheem Bahiss, de l'International Crisis Group.

En attendant, les musiciennes de la Miraculous Love Kids continuent de chanter entre leurs quatre murs Coldplay ou Imagine Dragons, tout en perfectionnant leur anglais sur YouTube ou avec des livres.

"Ce n'est pas normal d'être toujours à l'intérieur, surtout pour des jeunes", se lamente Zahra.

"Mais retourner en Afghanistan? C'est trop horrible."

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 24.09.2025 15:29 

    (Actualisé avec Oracle) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,19% pour

  • De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza
    De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza
    information fournie par AFP Video 24.09.2025 14:58 

    De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza, vue depuis le sud d'Israël, alors que l'armée israélienne poursuit son assaut aérien et terrestre intensif sur la ville de Gaza, dans sa tentative de s'en emparer. IMAGES

  • Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP Video 24.09.2025 14:57 

    Donald Trump lance une attaque en règle contre l'ONU et l'Europe, mettant en avant sa vision anti-immigration et climatosceptique, dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il déclare aussi que la reconnaissance d'un Etat de Palestine constitue ... Lire la suite

  • Jugement dans le "procès libyen": où en est Nicolas Sarkozy avec la justice?
    Jugement dans le "procès libyen": où en est Nicolas Sarkozy avec la justice?
    information fournie par AFP Video 24.09.2025 14:52 

    Le dictateur libyen Mouammar Kadhafi a-t-il financé la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007? Le tribunal de Paris doit rendre son jugement jeudi dans ce procès, dont l'accusation gravissime fait planer sur l'ex-chef de l'Etat français ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank