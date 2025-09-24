Patrick Martin (Medef) annonce la tenue du meeting patronal le 13 octobre

Patrick Martin à Paris, le 24 septembre 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le président du Medef Patrick Martin a annoncé mercredi que le meeting patronal qu'il avait évoqué la veille se tiendrait le 13 octobre.

M. Martin, qui avait annoncé mardi la tenue prochaine d'un "énorme meeting" patronal, en a précisé la date en sortant d'un rendez-vous avec le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon avec les deux autres organisations patronales représentatives, la CPME et l'U2P, et a précisé que cet évènement "embarquerait un très grand nombre d'organisations patronales".

L'U2P a déjà fait savoir qu'elle n'avait pas été consultée avant l'annonce par M. Martin d'un meeting pourtant "toutes organisations patronales confondues", et son président Michel Picon a réitéré ce refus à la sortie de Matignon, tandis que celui de la CPME, Amir Reza-Tofighi, a indiqué qu'il consulterait ses instances avant de répondre.

"Ce n'est pas un meeting contre Sébastien Lecornu ou contre un gouvernement qui d'ailleurs n'est pas encore constitué, ni contre un budget qui n'est pas encore écrit", a expliqué pour sa part Patrick Martin.

"C'est simplement qu'il nous paraît nécessaire de rééquilibrer un débat qui a été préempté par certains, et qui sature en définitive les ondes, sur les super-riches, etc. Le vrai sujet de la France aujourd'hui, c'est de recréer de la dynamique économique".

"On tiendra un discours à la fois un peu alarmiste sur la vacuité ou en tout cas la dangerosité de ce débat fiscalo-fiscal, qui ne tient aucun compte de la situation internationale, et on va faire des propositions", a assuré Patrick Martin

"Ce pays a besoin de perspectives, de se réenchanter, je ne dis pas qu'on y arrivera, mais on va essayer", a conclu M. Martin.