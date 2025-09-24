Christophe Castaner à Marseille, le 28 juin 2023. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Fin d'une alliance décriée: Christophe Castaner ne conseille plus Shein puisque le comité stratégique auquel il appartenait a rendu ses conclusions, a appris l'AFP mercredi auprès de l'entreprise qui confirme une information de presse.

La nomination de l'ex-ministre de l'Intérieur au sein de ce comité, en parallèle de ses fonctions de président du conseil de surveillance du port de Marseille-Fos, avait été annoncée en décembre par l'enseigne asiatique très critiquée et avait suscité l'ire d'associations.

Les Amis de la Terre et l'Observatoire des multinationales avaient alors adressé une lettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), estimant que cette nomination s'apparentait à une activité de lobbying, alors qu'était discutée la loi qui vise la mode ultra-éphémère au Parlement.

Or, "aucun élément sur cette prestation de conseil n'est publié dans les déclarations faites à la HATVP par Shein et Villanelle Conseil", la société de conseil de M. Castaner, qui "se présente publiquement comme spécialisée dans la représentation d'intérêts", avaient fait valoir Les Amis de la Terre.

A l'AFP, Christophe Castaner avait assuré qu'il ne s'agissait pas "d'un contrat de lobbying mais d'appui et de conseil".

Le comité auquel appartenait M. Castaner, destiné à conseiller le groupe dans la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient, "a formellement conclu son travail consultatif le 30 juin 2025", a indiqué l'entreprise à l'AFP.

L'ex-secrétaire d'Etat aux droits des victimes Nicole Guedj et l'ancien patron de la fédération française de l'assurance Bernard Spitz y siégeaient également.

Les recommandations émanant de ce comité alimenteront le rapport de Shein en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui sera rendu public, mais dont la date de publication n'est pas encore fixée, a précisé la marque à l'AFP.