Inde: près de cinq millions de personnes touchées par des inondations au Bihar

Un abri de fortune partiellement submergé tandis que le débordement du fleuve Gange a inondé la région de Raghopur, dans le district de Vaishali, au Bihar, le 3 septembre 2026 ( AFP / Sachin KUMAR )

Des inondations ont touché près de cinq millions de personnes dans l'Etat du Bihar, dans l'est de l’Inde, selon le département local de gestion des catastrophes. Les autorités acheminaient mardi de l'aide vers les zones les plus durement frappées.

Après de fortes pluies, les sept principaux cours d'eau de cet Etat dépassaient mardi leur seuil de danger, selon le département des ressources en eau du Bihar, l'un des états indiens les plus régulièrement frappés par des crues.

Les inondations, qui ont commencé début septembre, ont submergé de vastes étendues de terres agricoles. Les médias locaux ont annoncé la mort de 20 personnes.

Sur le terrain, des familles ont décrit à l'AFP une situation très difficile.

"Nous peinons à nous procurer de la nourriture, de l'eau potable et du lait pour les enfants", a témoigné Chandan Kumar Mahto, 46 ans, un habitant du district de Saran.

Comme des centaines d'autres habitants de son village et des localités voisines, il a vu sa maison et ses cultures de riz submergées.

"Les inondations sont notre destin, chaque année, nous y faisons face".

Dans le district de Vaishali, Lakhmania Devi, 42 ans, s'est réfugiée avec sa famille sur le toit de sa maison après la montée des eaux.

"Nous vivons comme des nomades, sans cuisine pour préparer nos repas, et nous buvons de l'eau sale pour survivre", a-t-elle confié.

Hari Mandal, un ouvrier de 28 ans du village de Ghogha, dans le district de Bhagalpur, n'a plus de travail.

"Si cela continue, je n'aurai plus rien à manger, car je n'ai plus d'économies pour survivre", a-t-il dit.

Les autorités ont ouvert 13 centres d'hébergement et déployé plus de 1.000 structures assurant la préparation de repas ainsi que près de 1.800 bateaux de secours dans les zones sinistrées.

"De la nourriture, de l'eau potable, des médicaments et d'autres produits de première nécessité sont fournis en continu aux familles dans le besoin", a déclaré Vijay Kumar Chaudhary, vice-chef du gouvernement du Bihar.

Une aide de 7.000 roupies (environ 63 euros) a par ailleurs été versée à plus de 827.000 familles, a également indiqué le chef du gouvernement du Bihar, Samrat Choudhary.

Frontalier du Népal, le Bihar est traversé par plusieurs cours d'eau venant du pays voisin. Le Népal a lui-même été frappé le 26 août par une crue dévastatrice et meurtrière.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a envoyé sur place une équipe du gouvernement fédéral chargée de procéder à une évaluation des dégâts.