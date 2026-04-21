Inde: la production d'engrais en fort recul à cause de la guerre au Moyen-Orient

L'Inde a vu sa production d'engrais chuter de près d'un quart en mars, victime des difficultés d'approvisionnement en énergie et en matières premières causées par la guerre au Moyen-Orient, selon des statistiques publiées lundi.

( AFP / NARINDER NANU )

Le pays le plus peuplé de la planète - près d'un milliard et demi d'habitants - importe une large part de ses besoins en hydrocarbures, notamment de la région du Golfe.

Le gaz naturel est largement utilisé pour la fabrication des engrais, indispensables à un secteur agricole qui emploie plus de 45% de la main-d'œuvre indienne, pour l'essentiel dans de petites exploitations à faibles rendements.

Pour sa production d'engrais, l'Inde est fortement dépendante de ses importations d'éléments essentiels à leur fabrication tels que l'urée, les phosphates et la potasse.

Pour la première fois depuis plusieurs mois, la production d'engrais a reculé de 24,6% en mars par rapport au même mois de l'année précédente, a annoncé lundi soir le ministère indien du Commerce.

Elle avait progressé de 3,4% en février, de 3,7% en janvier et de 4,1% en décembre 2025, a-t-il précisé.

Le ministère indien du Pétrole répète que la pays dispose "de stock suffisants d'engrais" et qu'il varie ses sources d'approvisionnement pour maintenir ses réserves.

En Inde, la demande d'engrais atteint son plus haut niveau de l'année en juin et en juillet, avant le début de la mousson estivale, puis en octobre et en novembre au moment des semailles des plantations d'hiver.

Pour éviter toute tension sur leurs prix, le gouvernement a augmenté plus tôt ce mois-ci ses subventions aux agriculteurs de 11% par rapport à l'an dernier.

La guerre au Moyen-Orient et les restrictions imposées à la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite un tiers de la production mondiale d'engrais, menacent la sécurité alimentaire mondiale, s'est inquiétée l'Organisation mondiale du commerce (OMC).