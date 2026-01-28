Inde: deux cas de virus Nipah recensés, situation "sous contrôle" selon les autorités

Un homme présentant des symptômes du virus Nipah pris en charge à l'hôpital public de Kozhikode, dans l'État du Kerala, au sud de l'Inde, le 16 septembre 2023 ( AFP / - )

Deux cas de contamination par le virus mortel Nipah ont été récemment diagnostiqués dans l'Etat indien du Bengale occidental (nord-est) mais les risques de propagation de la maladie ont été "contenus dans les temps", a affirmé mardi soir le ministère indien de la Santé.

Aucun vaccin n'existe contre ce virus, qui se transmet généralement aux humains par les animaux ou par des aliments contaminés et dont le taux de mortalité varie de 40 à 75%, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Des mesures de surveillance renforcée, des tests en laboratoire et des enquêtes de terrain (...) ont permis de contenir dans les temps le nombre de cas", a assuré le ministère dans un communiqué.

Aucun détail n'a été donné sur l'état de santé des deux personnes contaminées.

"La situation fait l'objet d'une surveillance permanente et toutes les mesures de santé publique requises sont en place", a poursuivi le ministère, ajoutant que les 196 cas contacts recensés se sont tous avérés négatifs.

La première épidémie de Nipah a été enregistrée en 1998 après que le virus s'est répandu parmi les éleveurs de porcs en Malaisie. Le virus porte le nom du village de ce pays d'Asie du Sud-Est où il a été découvert.

Les premiers cas de contamination en Inde ont été détectés en 2001, dans le Bengale occidental. En 2018, une épidémie survenue dans le Kerala (sud) avait fait 17 morts.

Les symptômes comprennent une fièvre intense, des vomissements et une infection respiratoire, mais les cas graves peuvent se caractériser par des convulsions et une inflammation cérébrale entraînant un coma.