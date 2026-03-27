Incertitude sur le sort de deux bateaux d'aide humanitaire faisant route vers Cuba

Le bateau Maguro du, convoi international "Nuestra America" transportant de l'aide humanitaire pour Cuba, arrive dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Le sort de deux voiliers transportant de l'aide humanitaire vers Cuba restait incertain vendredi, les garde-côtes américains indiquant ne pas participer aux recherches après avoir déclaré plus tôt que les bateaux avaient effectué la traversée sans incident depuis le Mexique.

La marine mexicaine avait annoncé jeudi le lancement de recherches après avoir perdu le contact avec les deux embarcations, parties le 20 mars avec neuf personnes à leur bord d'Isla Mujeres, dans le sud-est du Mexique.

Ces voiliers font partie d'un convoi international pour acheminer 50 tonnes de matériel médical, de nourriture, de panneaux solaires et d'autres marchandises pour soutenir Cuba, qui fait face à un blocus pétrolier imposé par les Etats-Unis.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré vendredi que la recherche des voiliers se poursuivait.

Un navire de la marine mexicaine "a établi un contact avec eux et, après quelques heures, il n'a plus eu de contact avec eux. À ce moment-là, une opération de recherche a été lancée", a-t-elle détaillé lors d'une conférence de presse habituelle à Mexico.

La marine mexicaine avait indiqué que les bateaux devaient arriver entre mardi et mercredi derniers.

Au moment où la dirigeante de gauche s'exprimait, un porte-parole des garde-côtes américains a indiqué à l'AFP que ces derniers avaient "été informés aujourd'hui (...) que les deux navires avaient effectué la traversée vers Cuba sans encombre".

Cependant, les gardes-côtes américains ont ensuite publié une "mise à jour" soulignant que la marine mexicaine dirigeait les "recherches en cours" avec les autorités cubaines.

Les autorités de Cuba comme du Mexique n'ont, pour l'heure, pas confirmé avoir trouvé les deux bateaux.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a déclaré vendredi que La Havane faisait "tout son possible" pour contribuer aux recherches.

- Marins "expérimentés" -

Dans le cadre du convoi "Nuestra America" (Notre Amérique), de premiers envois de marchandises sont arrivés par avion d'Europe et des États-Unis la semaine dernière.

Le premier bateau de la flottille d'aide humanitaire avait rejoint Cuba mardi. Il a apporté "plus de 20 tonnes" de nourriture, de médicaments et de panneaux solaires, selon ses organisateurs. Sa traversée a été compliquée par les vents violents et des courants.

Des militants du convoi international "Nuestra America" en provenance du Mexique déchargent du bateau Marguro des colis d'aide humanitaire pour Cuba dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( POOL / JORGE LUIS BANOS )

Il avait été escorté par un navire de la marine mexicaine sur une partie du trajet.

Après l'annonce jeudi par la marine mexicaine de la disparition des deux voiliers, un porte-parole du convoi a déclaré que les organisateurs restaient confiants dans la capacité de l'équipage, "des marins expérimentés".

Les deux navires sont équipés "de systèmes de sécurité et de dispositifs de signalisation appropriés", a ajouté le porte-parole, précisant qu'en fonction de leur vitesse, ils pouvaient arriver à Cuba entre vendredi soir et samedi matin.

Les organisateurs du convoi ont refusé vendredi de faire d'autres commentaires.

Les autorités mexicaines n'ont pas précisé l'identité ni la nationalité des membres d'équipage des bateaux, mais ont indiqué qu'elles maintenaient la communication avec les services de secours en Pologne, en France, à Cuba et aux Etats-Unis.

- Pénurie de carburant -

Entre-temps, un navire de la marine mexicaine transportant 111 tonnes de denrées alimentaires et d'autres dons est arrivé à La Havane vendredi, selon les médias officiels cubains.

Il s'agit de la quatrième cargaison d'aide humanitaire par Mexico, qui a déjà envoyé plus de 3.000 tonnes de produits à Cuba, comme du lait, des produits carnés, des biscuits, des haricots, du riz et des articles d'hygiène personnelle.

Des habitants regardent le bateau Maguro du convoi international "Nuestra America" transportant de l'aide humanitaire pour Cuba, dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )

L'île de 9,6 millions d'habitants traverse une crise économique mais aussi énergétique.

Cette dernière s'est aggravée depuis la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier et l'arrêt brutal des livraisons de pétrole par Caracas, principal fournisseur de carburant de Cuba ces 25 dernières années.

Cuba a subi sept coupures générales d'électricité depuis fin 2024, dont deux la semaine dernière, en raison du vieillissement de ses centrales électriques et de la pénurie de carburant.