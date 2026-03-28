PHOTO DE DOSSIER : Cuba défie Trump en déclarant que l'île ne recevra plus de pétrole ni d'argent vénézuélien

par Steve Holland et ‌Gram Slattery

Le président américain Donald ​Trump a déclaré vendredi que "Cuba (était) la suivante" lors d'un discours prononcé à Miami durant lequel ​il a vanté les succès de l'armée américaine au Venezuela ​et en Iran.

Bien que ⁠Donald Trump n'ait pas précisé ce qu'il ‌prévoyait de faire à Cuba, il a fréquemment déclaré qu'il pensait que le ​gouvernement de ‌La Havane était proche de l'effondrement.

"J'ai ⁠bâti cette grande armée. J'ai dit: 'Vous n'aurez jamais besoin de l'utiliser.' Mais parfois, vous devez ⁠l'utiliser. Et ‌au fait, Cuba est la suivante", ⁠a dit le président américain vendredi.

"Mais faites ‌comme si je n'avais rien dit. ⁠Faites comme si je n'avais rien ⁠dit."

L'administration américaine a ‌récemment ouvert des négociations avec certains dirigeants de ​Cuba. Donald Trump ‌a exprimé à plusieurs reprises par le passé sa volonté ​de s'"occuper" de Cuba.

Dans le sillage de la capture par l'armée américaine du ⁠président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas en janvier dernier, le locataire de la Maison blanche avait prévenu Cuba de conclure un accord "avant qu'il ne soit trop tard".

(Ryan Patrick Jones; version ​française Camille Raynaud)