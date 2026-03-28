"Cuba est la suivante", dit Trump lors d'un discours

PHOTO DE DOSSIER : Cuba défie Trump en déclarant que l'île ne recevra plus de pétrole ni d'argent vénézuélien
par Steve Holland et Gram Slattery
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que "Cuba (était) la suivante" lors d'un discours prononcé à Miami durant lequel il a vanté les succès de l'armée américaine au Venezuela et en Iran.
Bien que Donald Trump n'ait pas précisé ce qu'il prévoyait de faire à Cuba, il a fréquemment déclaré qu'il pensait que le gouvernement de La Havane était proche de l'effondrement.
"J'ai bâti cette grande armée. J'ai dit: 'Vous n'aurez jamais besoin de l'utiliser.' Mais parfois, vous devez l'utiliser. Et au fait, Cuba est la suivante", a dit le président américain vendredi.
"Mais faites comme si je n'avais rien dit. Faites comme si je n'avais rien dit."
L'administration américaine a récemment ouvert des négociations avec certains dirigeants de Cuba. Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises par le passé sa volonté de s'"occuper" de Cuba.
Dans le sillage de la capture par l'armée américaine du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas en janvier dernier, le locataire de la Maison blanche avait prévenu Cuba de conclure un accord "avant qu'il ne soit trop tard".
(Ryan Patrick Jones; version française Camille Raynaud)
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