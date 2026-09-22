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Incendies en Indonésie: plus de 170.000 personnes victimes de problèmes respiratoires depuis août, selon le gouvernement
information fournie par AFP 22/09/2026 à 11:52
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Des bateaux de passagers attendent de traverser la rivière Musi à Palembang, dans le sud de Sumatra, dans un épais brouillard causé par les fumées d'incendies, le 22 septembre 2026 ( AFP / AL ZULKIFLI )

Des bateaux de passagers attendent de traverser la rivière Musi à Palembang, dans le sud de Sumatra, dans un épais brouillard causé par les fumées d'incendies, le 22 septembre 2026 ( AFP / AL ZULKIFLI )

Plus de 170.000 personnes ont été victimes de problèmes respiratoires depuis le mois d'août en Indonésie en raison des incendies qui ravagent plusieurs provinces de l'archipel, a indiqué mardi un responsable du ministère de la Santé.

"Il a été recensé 174.694 cas d'infections respiratoires aiguës entre le mois d'août et le 21 septembre dans les zones touchées par les feux de forêt et de tourbe", a déclaré Then Suyanti, responsable du ministère de la Santé, lors d'une conférence de presse alors que le pays lutte contre les feux à Bornéo, Sumatra et en Papouasie.

Ce chiffre, relevé dans sept provinces indonésiennes touchées par les incendies, est en hausse par rapport aux plus de 113.000 cas signalés au 9 septembre.

Depuis début septembre, les incendies principalement à Bornéo et à Sumatra recouvrent de fumées toxiques certaines parties de cet immense archipel de 284 millions d'habitants et s'étendent désormais à la Malaisie voisine, à Singapour jusqu'aux Philippines et même au Vietnam.

La fumée toxique contient des polluants, notamment des particules fines (PM 2,5) plus petites qu'un cheveu humain, susceptibles d'entraîner des risques pour la santé, tels que des infections respiratoires, a déclaré Mme Then.

Le ministère a mobilisé des secours à destination des régions touchées, incluant des concentrateurs d'oxygène, des masques et des bouteilles d'oxygène.

Des pompiers interviennent sur un incendie à Banjar, dans le sud du Kalimantan, à Bornéo en Indonésie, le 21 septembre 2026 ( AFP / MUDA SAGALA )

Des pompiers interviennent sur un incendie à Banjar, dans le sud du Kalimantan, à Bornéo en Indonésie, le 21 septembre 2026 ( AFP / MUDA SAGALA )

"Nous conseillons (au public) de réduire les activités de plein air lorsque la qualité de l'air se dégrade, de porter un masque et de s'hydrater", a ajouté la responsable.

L'Indonésie connaît régulièrement de tels incendies durant la saison sèche, qui s'étend généralement de juillet à octobre, mais ils sont plus intenses cette année, en partie du fait d'un épisode marqué du phénomène météorologique El Niño.

Les experts mettent également en cause le changement climatique, ainsi que des décennies de dégradation des forêts et les pratiques de défrichement par brûlis, qui ont altéré des sols et des environnements naturellement résistants au feu.

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