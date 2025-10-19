Incendie à l'aéroport international de Dacca: plus d'un milliard de dollars de dégâts, selon une estimation

Des pompiers inspectent le terminal de fret de l'aéroport international Hazrat Shahjalal de Dacca au Bangladesh, le 19 octobre 2025, au lendemain de l'incendie qui l'a ravagé ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Le coût des dégâts engendrés par un l'incendie survenu samedi dans le principal aéroport de la capitale Dacca pourrait dépasser un milliard de dollars, selon une première estimation dimanche de l'association bangladaise des fabricants et exportateurs de textiles (BGMEA).

"L'intégralité de la section dédiée aux importations a été réduite en cendres", a déclaré Faisal Samade, directeur de BGMEA, en évoquant "une scène de dévastation".

"Nous craignons que les pertes puissent bien dépasser un milliard de dollars", en précisant qu'environ 200 à 250 entreprises du pays, deuxième fabricant mondial de textile, exportent leurs produits par voie aérienne chaque jour.

L'incendie, dont la cause n'est pas encore connue, s'est déclaré dans le terminal de fret du principal aéroport international de Dacca, où sont stockés tissus, accessoires vestimentaires, produits pharmaceutiques ou chimiques.

Quatre personne, légèremment blessées, ont été hospitalisées, selon Moinul Ahsan, haut responsable à la Direction de la santé du Bangladesh.

Plus tôt dans la journée, l'administration fiscale du pays avait déclaré avoir commencé à évaluer les dommages, le gouvernement annonçant de son côté l'ouverture d'une enquête.

"Nous avons commencé notre évaluation" des dégâts, a déclaré Moshiur Rahman, responsable du Conseil national des recettes fiscales (NBR), à l'AFP.

Les vols ont pu reprendre samedi soir, a déclaré à l'AFP le directeur général de l'aéroport, S. M. Ragib Samad.

Dimanche, de la fumée s'élevait encore des décombres.

"Le feu s'est propagé partout, je ne sais pas si une seule cargaison a pu être sauvée", a déclaré un pompier épuisé, dont l'uniforme était grisâtre et les mains noircies.

"Nous devions livrer des marchandises à nos clients aujourd'hui" et "je suppose que tout a été réduit en cendres", a confié à l'AFP un commerçant, Anand Kumar Ghosh.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué être conscient de l'inquiétude croissante de la population après une série d'incendies survenues récemment, notamment dans la zone franche industrielle de Chittagong et dans une usine chimique et textile de Dacca mardi, où 16 personnes ont trouvé la mort.

Les services de sécurité enquêtent "de manière approfondie" sur tous les incidents et "toute preuve crédible de sabotage ou d'incendie criminel sera suivie d'une réponse rapide et résolue", a-t-il encore indiqué.

"Aucun acte criminel ou provocateur ne sera toléré pour perturber la vie publique ou le processus politique", a-t-il averti.