 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Incendie à l'aéroport international de Dacca: plus d'un milliard de dollars de dégâts, selon une estimation
information fournie par AFP 19/10/2025 à 15:07

Des pompiers inspectent le terminal de fret de l'aéroport international Hazrat Shahjalal de Dacca au Bangladesh, le 19 octobre 2025, au lendemain de l'incendie qui l'a ravagé ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Des pompiers inspectent le terminal de fret de l'aéroport international Hazrat Shahjalal de Dacca au Bangladesh, le 19 octobre 2025, au lendemain de l'incendie qui l'a ravagé ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Le coût des dégâts engendrés par un l'incendie survenu samedi dans le principal aéroport de la capitale Dacca pourrait dépasser un milliard de dollars, selon une première estimation dimanche de l'association bangladaise des fabricants et exportateurs de textiles (BGMEA).

"L'intégralité de la section dédiée aux importations a été réduite en cendres", a déclaré Faisal Samade, directeur de BGMEA, en évoquant "une scène de dévastation".

"Nous craignons que les pertes puissent bien dépasser un milliard de dollars", en précisant qu'environ 200 à 250 entreprises du pays, deuxième fabricant mondial de textile, exportent leurs produits par voie aérienne chaque jour.

L'incendie, dont la cause n'est pas encore connue, s'est déclaré dans le terminal de fret du principal aéroport international de Dacca, où sont stockés tissus, accessoires vestimentaires, produits pharmaceutiques ou chimiques.

Quatre personne, légèremment blessées, ont été hospitalisées, selon Moinul Ahsan, haut responsable à la Direction de la santé du Bangladesh.

Plus tôt dans la journée, l'administration fiscale du pays avait déclaré avoir commencé à évaluer les dommages, le gouvernement annonçant de son côté l'ouverture d'une enquête.

"Nous avons commencé notre évaluation" des dégâts, a déclaré Moshiur Rahman, responsable du Conseil national des recettes fiscales (NBR), à l'AFP.

Les vols ont pu reprendre samedi soir, a déclaré à l'AFP le directeur général de l'aéroport, S. M. Ragib Samad.

Dimanche, de la fumée s'élevait encore des décombres.

"Le feu s'est propagé partout, je ne sais pas si une seule cargaison a pu être sauvée", a déclaré un pompier épuisé, dont l'uniforme était grisâtre et les mains noircies.

"Nous devions livrer des marchandises à nos clients aujourd'hui" et "je suppose que tout a été réduit en cendres", a confié à l'AFP un commerçant, Anand Kumar Ghosh.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué être conscient de l'inquiétude croissante de la population après une série d'incendies survenues récemment, notamment dans la zone franche industrielle de Chittagong et dans une usine chimique et textile de Dacca mardi, où 16 personnes ont trouvé la mort.

Les services de sécurité enquêtent "de manière approfondie" sur tous les incidents et "toute preuve crédible de sabotage ou d'incendie criminel sera suivie d'une réponse rapide et résolue", a-t-il encore indiqué.

"Aucun acte criminel ou provocateur ne sera toléré pour perturber la vie publique ou le processus politique", a-t-il averti.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 18:28

    Quel drame. Un tel désastre pour l'un des pays les plus pauvres au monde. Le Ciel leur vienne enfin en aide!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des députés lors d'un débat à l'Assemblée nationale à Paris le 24 octobre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    J-1 avant le marathon budgétaire, les forces politiques fourbissent leurs armes
    information fournie par AFP 19.10.2025 19:15 

    A la veille d'un débat budgétaire inédit sous la Ve République, les forces politiques, tout en promettant de jouer le jeu du parlementarisme, ont continué dimanche à fourbir leurs armes pour tenter de modifier la copie du gouvernement et d'arracher des victoires. ... Lire la suite

  • Des Palestiniens courent pour se mettre à l'abri après une frappe israélienne à Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 19 octobre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Regain de violences à Gaza, le cessez-le-feu menacé
    information fournie par AFP 19.10.2025 18:18 

    Israël a mené des frappes meurtrières dimanche dans la bande de Gaza en accusant le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui dément, de violation du cessez-le-feu, menacé par ce regain de violences. Au 10e jour de la trêve, le Premier ministre israélien Benjamin ... Lire la suite

  • Une femme aymara se prépare à voter lors du second tour de l'élection présidentielle, à Laja, à environ 30 km à l'ouest de La Paz, le 19 octobre 2025. ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    La Bolivie élit son prochain président entre deux candidats de droite
    information fournie par AFP 19.10.2025 17:39 

    Les Boliviens votent dimanche pour élire leur prochain président entre deux candidats de droite, dans un pays miné par une profonde crise économique qui a eu raison de vingt ans de gouvernements socialistes. Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 locales (12H00 ... Lire la suite

  • Kenya: cérémonie funéraire de l'opposant historique Raila Odinga
    Kenya: cérémonie funéraire de l'opposant historique Raila Odinga
    information fournie par AFP Video 19.10.2025 17:05 

    La cérémonie funéraire de Raila Odinga s'est tenue dimanche à Bondo, dans l'ouest du Kenya, où une foule s'était rassemblée pour rendre hommage à l'opposant historique. Raila Odinga est mort en Inde, à l'âge de 80 ans, d'une probable crise cardiaque, déclenchant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank