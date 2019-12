Improbables découvertes dans une cellule de la prison de Saintes

Les fouilles dans les prisons peuvent donner lieu à des découvertes improbables. Cela a été le cas à Saintes, en Charente-Maritime. Le 1er décembre dernier, les agents pénitentiaires ont pu constater que des détenus avaient entassé un improbable « trésor » dans leur cellule, révèle France Bleu. Console de jeu, narguilé, couteau suisse, modem 4G? : de quoi leur offrir un séjour en prison plus doux.Et pour profiter jusqu'au bout : une petite piscine gonflable, « très, très bien pliée », selon Bruno Renoulaud, secrétaire du syndicat de surveillants Ufap à Saintes, interrogé par France Bleu La Rochelle. Impossible de savoir depuis quand ces objets, qui devaient servir de monnaie d'échange en prison, étaient cachés dans cette cellule. Les surveillants n'ont rien soupçonné : les deux occupants achetaient beaucoup à la « cantine » de la prison et leur cellule était très encombrée. Il a fallu attendre cette fouille aléatoire, opérée quotidiennement, pour que cette « caverne d'Ali Baba » soit découverte.Lire aussi EXCLUSIF. Comment la prison de Douai a échappé à une évasion à l'explosifDes « projections » quotidiennesLes surveillants ont, par contre, une idée un peu plus précise sur la façon dont les prisonniers ont pu entasser ces objets improbables : ceux-ci auraient été jetés par-dessus les murs d'enceinte. Une méthode bien connue des services pénitentiaires, qui peinent à endiguer ce fléau. « Ça...