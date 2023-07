Impôts : Gabriel Attal promet qu'il n'y aura "pas d'augmentation"

Gabriel Attal à Paris le 30 mai. ( AFP / ALAIN JOCARD )

"On va suivre la ligne qui a été la nôtre depuis plus de 5 ans maintenant", a assuré le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal ce jeudi 13 juillet sur RTL.

Mercredi 12 juillet, dans le Figaro, le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal a prévenu qu'un "effort global" sera demandé aux Français en 2024. Sur RTL ce jeudi, il a reprécisé son propos. "Il va falloir faire des efforts, mais la question, c'est quel sens on leur donne et à qui on les demande", a-t-il expliqué.

"Ce qui est très clair, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts", a promis Gabriel Attal. "On va suivre la ligne qui a été la nôtre depuis plus de 5 ans maintenant", a poursuivi le ministre, rappelant que le gouvernement a "supprimé la taxe d'habitation, la redevance télé, baissé le barème de l'impôt sur le revenu de 5 milliard d'euros sur les premières tranches, défiscalisé les heures supplémentaires, permis la monétisation des RTT, augmenté le crédit d'impôt pour la garde d'enfants pour les classes moyennes qui travaillent..."

"On sera fidèle à cette ligne, et en 2027, les Français, les entreprises, paieront moins d'impôts qu'en 2022, de la même manière qu'on les a baissés dans le précédent quinquennat", a-t-il conclu.

41% des Français ont le sentiment que les impôts ont augmenté

Ce n'est pourtant pas le ressenti de la population : selon une large consultation publique dont le gouvernement a publié les résultats mardi, plus de quatre contribuables français sur dix (41%) ont le sentiment que les impôts ont augmenté ces cinq dernières années, contre 29% qui pensent qu'ils ont baissé et 23% qu'ils sont restés stables. "La perception d'impôts en hausse a nettement reculé depuis quelques années", avec 74% des contribuables qui estimaient qu'ils avaient augmenté en 2016, constate le gouvernement.

La consultation "En avoir pour mes impôts" avait été lancée le 25 avril pour permettre aux contribuables de "s'exprimer sur l'utilisation qui est faite de l'argent public", selon un communiqué diffusé mardi par le ministère des Comptes publics. Au total, 484.448 personnes ont participé à la consultation, avec une forte surreprésentation de redevables de l'impôt sur le revenu qui représentent 86% des répondants, alors que seuls 44% des ménages l'acquittent.

Le consentement à l'impôt est élevé, 88% des répondants étant d'accord pour dire que "payer ses impôts est un acte citoyen", mais 78% considèrent que l'argent prélevé est mal utilisé, seuls 18% trouvant qu'il l'est bien.