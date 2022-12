Immobilier : terrain non constructible, c’est potentiellement le jackpot!

Certaines zones non constructibles, appelées «zones pastilles», sont réservées aux habitations mobiles, légères et temporaires. (© Adobestock)

Miser sur la modification des règles d’urbanisme s'avère souvent payant. Et pour cause: une parcelle constructible se vend entre 60 et 246 euros le mètre carré selon Terrains.fr contre 0,50 à 10 euros le mètre carré pour une non constructible.

Si vous souhaitez investir dans l’immobilier avec un budget restreint, l’acquisition d’un terrain non constructible n’est certainement pas la première idée qui vous vient à l’esprit. Pourtant, avec un prix d’achat plus de 20 fois moins élevé que celui d’un terrain constructible dans certains secteurs, le placement a de quoi séduire.

En misant bien sûr sur le fait que votre terrain devienne constructible un jour. Le Revenu vous dit tout ce qu’il faut savoir avant de vous lancer dans cet investissement immobilier atypique.

Apprivoiser les règles d'urbanisme

On distingue deux types de terrains: les terrains constructibles et les terrains non constructibles. Sur ces derniers, il est, par définition, impossible de bâtir une maison. Les terrains non constructibles sont définis comme tels par les mairies. Un terrain peut être considéré comme inconstructible pour deux raisons distinctes.

La première est qu’il est tout simplement situé dans une zone classée N (naturelle) ou A (agricole) par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, c’est-à-dire dans une zone que la ville n’a pas prévu d’ouvrir à l’urbanisation pour le moment. Pour être considéré comme constructible, un terrain doit être situé en zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser).

Toutefois, certains terrains sont considérés comme inconstructibles pour des raisons autres que les zones définies par le PLU. Ainsi, un