Immobilier : nos prévisions de rendements pour six SCPI phares

Les rendements des SCPI devraient légèrement baisser en 2020. (© Adobestock)

Réputées solides, les sociétés civiles de placement en immobilier devraient voir leur rendement s'effriter légèrement en 2020. Découvrez les prévisions du Revenu pour six SCPI capitalisant chacune plus d'1 milliard d'euros : Corum Origin, Immorente, PFO2, LF Opportunité Immo, Edissimo et Primovie.

(Corum AM)

Capitalisation : 1,9 milliard d'euros

Prix de la part : 1 090 euros

Frais de souscription : 12%

Rendement 2019 : 6,25%

Rendement 2020 * : 6%

Créée en 2012, Corum Origin est une SCPI originale puisqu'elle a fait le choix de la diversification géographique de son patrimoine investi 7% en France et à 93% en Europe. Les bureaux et murs de commerces (grandes chaînes de distribution) représentent 70% de l'actif; les résidences hôtelières et les immeubles dédiés à la logistique pèsent 30%.

Au premier semestre, l'encaissement des loyers a été proche de la normale et a permis de préserver le niveau des dividendes versés. Côté investissements, Corum ne change pas de cap: «Nous sommes très opportunistes et évolutifs. Nous ne sommes pas contraints, nous investissons à un endroit, ou à un moment, où nous estimons que le patrimoine se valorisera et où il n'y a pas d'acquéreur, explique Frédéric Puzin, fondateur de Corum. Nous achetons une chaîne de loyers car la valeur c'est le locataire.»

À noter, la SCPI ne dispose pas de réserve.

(Sofidy)

Capitalisation : 3,3 milliards d'euros

Prix de la part : 337 euros

Frais de