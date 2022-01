Immobilier locatif : profitez des nouvelles tendances

Les villes moyennes et la province ont la cote. (© G. Tronel)

La crise sanitaire a accéléré la mutation du marché immobilier. Pour les investisseurs malins, les opportunités ne manquent pas. Quatre bons plans accessibles au plus grand nombre, avec ou sans capital de départ, pour gagner dans la durée jusqu'à 10% de rendement !

Après un millésime 2021 record en termes de nombre de transactions (1.208.000 en août 2021 sur douze mois glissants, selon les Notaires de France), d’évolution des prix et de taux des crédits immobiliers, 2022 sera une année de changements avec l'élection présidentielle aux aspirations immobilières encore inconnues et la mise en place de dispositions récentes aux conséquences variées pour les propriétaires bailleurs.

Bref, le marché immobilier évolue à vitesse grand V, ce qui crée des opportunités.

L'attractivité des villes moyennes

Investir dans les grandes métropoles, c’est la certitude de profiter d'une demande locative élevée et de prix qui se valorisent au fil des années. Revers de la médaille, comme les prix sont élevés, que les loyers progressent peu et sont de plus en plus encadrés, la rentabilité ne dépasse pas 5%.

Pour gagner plus (jusqu'à 10%!), il faut investir dans une ville qualifiée de «moyenne». La cote y est plus raisonnable, bien qu’en hausse, et les loyers n’y sont pas encadrés.

Que ce soit un investissement avec une visée patrimoniale ou de rentabilité, privilégiez les quartiers proches des transports et des lieux de vie compatibles avec la clientèle que vous ciblez (étudiants, jeunes actifs, familles…).

Surtout, proposez un appartement en bon état et conforme à la nouvelle réglementation du Diagnostic de