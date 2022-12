Immobilier locatif : parking, plus facile à gérer qu'un studio!

Achetez un parking peut s'avérer une bonne affaire. (© Shutterstock)

Frais d'entretien réduits, risques de dégradation presque inexistants, état des lieux rapide… La place de stationnement représente une intéressante alternative à l’investissement locatif résidentiel.

Que vous soyez un investisseur chevronné désireux de diversifier votre patrimoine ou un primo investisseur au budget limité, une place de parking constitue une bonne alternative à l’investissement locatif résidentiel.

Outre son ticket d’entrée abordable, un parking engendre peu de frais d’entretien, bénéficie d’une gestion simplifiée et d’une rentabilité compétitive dans le contexte actuel de taux bas. Cependant, comme pour tout investissement immobilier, l’emplacement est déterminant. Conseils pratiques pour une opération réussie.

La liberté de fixer le montant du loyer

La location d’une place de parking isolée, c’est-à-dire non reliée à un bien immobilier, bénéficie d’un régime souple puisqu’elle est régie par le Code civil et non par les lois applicables aux logements (loi Alur du 6 juillet 1989).

Ainsi, le propriétaire fixe librement le montant du loyer, le dépôt de garantie, la durée du bail ainsi que les conditions de résiliation. Le propriétaire peut donc augmenter le loyer ou mettre fin au bail quand il le souhaite, sans justification, à partir du moment où les conditions sont précisées dans le contrat signé avec le locataire.

Prévoir une clause qui permet la rupture du bail en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité est possible. Une grande souplesse rassurante pour l’investisseur qui est certain d’éviter les procédures lourdes et longues en