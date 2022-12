Immobilier : des bons plans à moins de 100.000 euros

La pierre : une arme contre l'inflation. (© Freepik)

La pierre rassure en période de forte inflation. Les Français ne s’y trompent pas. Tous profils confondus, ils se ruent sur l’immobilier.

L’envolée des prix et du nombre de transactions le montre bien. Des Cassandre –il y en a toujours– annoncent le retournement imminent du marché. Mais jusqu’ici rien n’y fait. Ni les bruits de bottes ni le doublement du taux des prêts à l'habitat ne freinent l'appétit insatiable des investisseurs pour cet actif réel.

Le Revenu aime l'immobilier

Nous défendons l'acquisition des résidences principale et secondaire (si vous en avez les moyens) ainsi que l'investissement locatif. Pour autant, la pierre n’a rien du placement miracle. Avant toute acquisition, pesez bien le pour et le contre. Les risques (impayés, dégradations, fiscalité confiscatoire, moins-values toujours possibles à la revente) ne doivent pas être sous-estimés.

Notre cote Le Revenu-MeilleursAgents.com vous donne toutes les informations nécessaires pour réussir votre achat. Commune par commune, découvrez le prix des logements et leur évolution sur un an, les loyers pratiqués et la rentabilité locative pour vos investissements dans la pierre.

Jusqu'à 10% de rendement brut

Pour le «bon père de famille» en quête d'un placement rentable dans la durée, l'immobilier locatif présente l’énorme avantage de pouvoir être acheté à crédit. Malgré le durcissement des conditions de