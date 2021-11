Immobilier : baisse des prix dans plusieurs arrondissements parisiens

Sur le marché de l'immobilier parisien, la crise sanitaire continue de laisser des traces. Alors que les prix n'en finissaient pas de grimper, la pandémie a marqué un véritable coup d'arrêt aux volumes de ventes au sein de la capitale, qui reprennent légèrement au troisième trimestre 2021, selon BFMTV. Alors que les prix atteints sont loin d'être abordables, la hausse semble globalement s'arrêter.

Parfois même, dans six arrondissements exactement, le prix moyen des transactions est en net recul. La chaîne explique que le centre (-2,5 %), le 20e et le 11e (-2,3 %) sont les plus touchés, aux côtés des 14e, 15e et 18e arrondissements qui enregistrent des baisses d'un peu plus de 1 %. Dans les 17e, 16e, 10e et 13e arrondissements, les prix enregistrent également une baisse, plus légère.

Certains quartiers en hausse

À l'inverse, le 19e arrondissement de Paris enregistre une hausse des prix de l'ordre de 3,8 %, tout comme le 7e arrondissement, par exemple. Les prix moyens varient de 14.230 euros/m² à 9.410 euros/m² dans ces arrondissements. Ainsi, les quartiers les plus chers ont tendance à prendre de la valeur, mais aussi les arrondissements dont le prix au mètre carré est encore en moyenne sous les 10 000 euros. Selon BFMTV, les notaires du Grand Paris considèrent que les prix à Paris devraient se stabiliser d'ici le mois de janvier 2022 avec un plafond de 10 700 euros/m².

