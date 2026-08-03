Immigration-Von der Leyen appelle l'UE à renforcer le soutien au Maroc après Ceuta

par Lili Bayer

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé lundi que l'UE renforce son soutien au Maroc afin d'éviter une répétition de l'afflux chaotique de 50.000 migrants vers l'enclave espagnole de Ceuta la semaine dernière.

Dans une réponse, consultée par Reuters, à un message envoyé samedi par le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, dans lequel celui-ci accusait certains partenaires de l'Union européenne d'un manque de solidarité en raison de leurs réactions indignées à la suite de la violation de la frontière, Ursula von der Leyen écrit:

"Le Maroc est un partenaire stratégique important, en particulier dans le cadre de nos efforts de lutte contre le trafic de migrants et l’immigration clandestine.

En coopération avec l’Espagne, notamment concernant Ceuta et Melilla, nous pourrions renforcer les systèmes d’alerte précoce en matière de gestion des frontières et améliorer notre soutien technique et financier au Maroc."

L'afflux migratoire, qui a débuté jeudi à l’une des deux seules frontières terrestres de l’UE avec l’Afrique – l’autre étant celle entre le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla –, a suscité l’inquiétude dans l’ensemble du bloc.

L'Italie a suspendu pour un mois les dispositions de libre circulation de l'espace Schengen avec l'Espagne, bien que Ceuta soit exclue de l’espace Schengen, et 22 des 27 États membres ont demandé une action coordonnée pour protéger les frontières extérieures.

L’Irlande, qui assure la présidence tournante du conseil de l’UE, convoque mardi une visioconférence d’urgence réunissant les ministres de l’Intérieur de l’Union.

La crise de Ceuta constitue le premier test majeur du nouveau pacte sur la migration et l’asile de l’UE, qui définit les règles en matière de gestion des migrations et de solidarité entre les États membres.

DES MILLIERS DE MIGRANTS ENCORE À CEUTA

Les autorités de Ceuta peinaient à faire face à la présence de milliers de personnes toujours dans l'enclave malgré le retour de nombre d'entre elles au Maroc. Des centaines de migrants ont installé un campement sur une plage lundi.

L'Espagne estime qu'environ 69.500 migrants sont retournés au Maroc au cours des quatre derniers jours, un chiffre supérieur aux estimations initiales d'environ 50.000 arrivées à Ceuta jeudi. Le bilan officiel fait état de 72 morts du côté espagnol de la frontière et de 11 du côté marocain.

Selon Juan Jesus Vivas, président de Ceuta, entre 3.000 et 5.000 migrants se trouvent encore dans l'enclave. Il a ajouté que les deux centres d'accueil pour migrants de la ville — l'un destiné aux adultes, l'autre aux mineurs — étaient "saturés".

Le responsable local Alberto Gaitan a précisé que les autorités prenaient en charge 862 mineurs, qui bénéficient d'une protection juridique particulière.

TENSIONS DIPLOMATIQUES RAVIVÉES

La crise a ravivé les tensions au sein de l'UE sur la politique migratoire. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a déclaré que Madrid attendait le même soutien qu'il avait apporté par le passé à d'autres pays confrontés à des crises migratoires. Il a accusé le gouvernement italien d'amplifier la désinformation et salué la coopération du Maroc, qui a permis le retour rapide de la plupart des migrants.

Le dirigeant conservateur de Ceuta a en revanche critiqué le Maroc, estimant qu'une opinion largement partagée dans l'enclave était que Rabat avait laissé faire, voire orchestré, la crise.

"Le Maroc nous a montré qu'il n'était pas fiable. Il n'y a pas d'autre choix que de mettre en place tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire", a-t-il déclaré au quotidien El País.

Le ministère marocain de l'Intérieur a pour sa part imputé dimanche cet afflux à la désinformation sur les réseaux sociaux, aux réseaux de traite d'êtres humains et à une mauvaise interprétation d'une décision de justice espagnole interdisant les refoulements immédiats de migrants interceptés en mer.

(Reportage Inti Landauro, Amina Ismail, Leonardo Benassatto et David Latona, version française Elena Smirnova, édité par)