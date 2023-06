Immigration : la gauche est "inaudible", déplore Benoît Hamon

"Il y a une forme de chape de plomb sur l'immigration" à gauche, a regretté l'ancien candidat à la présidentielle.

Benoït Hamon à Lyon, le 16 mars 2021. ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

"Gêne et embarras". La gauche ne juge plus "existentielle" la question de l'immigration et en est devenue inaudible, a regretté mardi 13 juin l'ancien ministre socialiste Benoît Hamon, qui dirige désormais une ONG œuvrant pour l'inclusion des exilés.

Alors que le gouvernement discute avec l'opposition de droite sur une nouvelle loi immigration et que le récent drame à Annecy a relancé le débat sur ce thème, il y a "une forme de gêne et d'embarras à aborder un sujet qu'on estime impopulaire" , a jugé le directeur général de Singa, une organisation engagée dans l'inclusion économique et sociale des nouveaux arrivants en France et en Europe.

"Le sujet des migrations est un sujet que la gauche ne saisit plus comme une question aussi identitaire et existentielle qu'auparavant", a observé l'ancien ministre socialiste (2012-2014) auprès de quelques journalistes, dont l' AFP . "Sauf que tout ce qui contribue à déshumaniser les nouveaux arrivants contribuera à ce que les inégalités prospèrent (...) par capillarité avec le sujet migratoire", a-t-il poursuivi.

"La gauche perdra toutes les autres batailles"

"Donc si la gauche n'est pas sur cette ligne de front, elle perdra toutes les autres batailles derrière : sur la question du vivre-ensemble, des quartiers populaires, de la lutte contre le racisme et des discriminations", a-t-il énuméré.

Pourtant, a plaidé l'ancien porte-parole du Parti socialiste, "la discussion 'voulons-nous une société inclusive ?' est centrale".

Pour l'heure, a-t-il déploré, "si on écoute le bruit du débat sur la migration, on n'entend pas de message politique clair qui assume de dire qu'il faut une politique publique inclusive", mis à part quelques "voix isolées" qui ne font "pas système".

"Il y a une forme de chape de plomb sur l'immigration" à gauche, a-t-il encore regretté.

Le dirigeant de Singa, qui se propose "d'équiper et d'outiller" en termes de plaidoyer les partis de gauche sur ce sujet, s'est également dit "consterné" par un débat public où se "diffuse une idée classique de l'extrême droite selon laquelle nos modes de vie seraient menacés par l'immigration".

"La migration n'est pas le problème, elle peut être la solution" , a-t-il assumé, prenant l'exemple de son impact sur le système des retraites : "Si on s'amusait à vouloir retirer les cotisations des travailleurs étrangers, le débat serait de savoir si l'âge légal (de départ à la retraite) doit être porté à 67 ou 68 ans".