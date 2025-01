"Ils peuvent tous se le permettre" : Donald Trump exige que les membres de l'Otan augmentent leurs budgets de défense à 5% du PIB

Donald Trump avait semé la panique durant la campagne électorale en menaçant de ne plus garantir la protection des pays de l'Otan face à la Russie.

Donald Trump à Palm Beach, aux États-Unis, le 7 janvier 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

"Pourquoi payons-nous des milliards et des milliards de dollars de plus que l'Europe ?" Donald Trump a estimé mardi 7 janvier que les pays de l'Otan devaient accroître leurs budgets de défense à 5% de leur PIB. Le président élu américain est un habitué des critiques, voire des menaces à l'encontre de l'alliance atlantique.

"Ils peuvent tous se le permettre", a dit le milliardaire républicain, qui prendra ses fonctions le 20 janvier à la Maison Blanche. "Ils devraient être à 5%, pas 2%" , a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago, en Floride (sud-est). "Nous avons quelque chose qui s'appelle un océan entre nous , n'est-ce-pas ? Pourquoi payons-nous des milliards et des milliards de dollars de plus que l'Europe?", a-t-il demandé.

L'ancien et futur président américain ne fait pas mystère du peu de cas qu'il fait de l'Alliance atlantique, pilier de la sécurité en Europe depuis la Seconde guerre mondiale, répétant à l'envi que ses membres ne payent pas suffisamment en échange de la protection des Etats-Unis. Il avait en particulier semé la panique durant la campagne électorale en menaçant de ne plus garantir la protection des pays de l'Otan face à la Russie si ceux-ci ne consacraient pas un budget suffisant à leur défense.

"Non, je ne vous protégerais pas"

Il avait assuré avoir eu une discussion avec l'un des chefs d'État de l'Otan, sans le nommer. "L'un des présidents d'un gros pays s'est levé et a dit : 'Monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?'", avait-il raconté, avant de révéler sa réponse : " Non, je ne vous protègerais pas. En fait, je les encouragerais à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures".

Les pays de l'Otan se sont engagés il y a dix ans, après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, à consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires. Ils sont 23 sur 32 à avoir tenu cet engagement.

Le chef de l'Alliance atlantique, Mark Rutte, a lui-même prévenu le mois dernier que l'Europe devait dépenser "beaucoup plus" pour assurer sa défense .

Donald Trump a également soutenu mardi que le président démocrate Joe Biden avait décidé que l'Ukraine devait pouvoir rejoindre l'Otan, laissant entendre que cette prise de position supposée avait contribué à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

"Ah un moment, Biden a dit 'ils devraient pouvoir rejoindre l'Otan'. Et bien la Russie avait quelqu'un sur le pas de sa porte , je peux comprendre le sentiment (des Russes) à ce sujet", a-t-il déclaré. En réalité, les pays de l'Otan avait promis dès 2008 que l'Ukraine deviendrait membre de l'Alliance un jour. Mais les États-Unis et l'Allemagne se montrent réticents à aller au-delà de cette promesse de peur que l'Alliance ne soit entraînée dans une guerre contre la Russie.

Le milliardaire républicain a promis de faire pression pour qu'un accord rapide soit conclu afin de mettre fin à la guerre en Ukraine, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'avenir de l'aide militaire américaine à Kiev. Le conflit "n'aurait jamais dû être déclenché" a affirmé mardi Donald Trump, ajoutant: "Je vous garantis, si j'avais été président (la) guerre n'aurais jamais eu lieu".