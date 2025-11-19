Iliad, maison-mère de Free, relève son objectif de free cash-flow 2025

Le groupe français de télécommunications Iliad a relevé mercredi son objectif annuel de free cash-flow, tout en faisant état d'un EBITDAaL en hausse de 5,6% sur les neuf premiers mois.

Le groupe fondé par Xavier Niel a déclaré dans un communiqué que l’objectif de free cash-flow fixé à 2 milliards d’euros sera dépassé, citant la progression de la métrique de 25% au cours des neuf premiers mois de l’année pour atteindre 1,75 milliard d’euros.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le résultat opérationnel courant (EBITDAaL) du groupe non-coté s'est établi à 3,05 milliards d'euros, après 2,89 milliards d'euros l'année dernière.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)