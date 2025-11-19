Iliad (Free) prévoit de dépasser son objectif de free cash-flow 2025

Le groupe français de télécommunications Iliad a déclaré mercredi anticiper un dépassement de son objectif annuel de free cash-flow, tout en faisant état d'un EBITDAaL en hausse de 5,6% sur les neuf premiers mois tandis que le chiffre d'affaires France recule légèrement au troisième trimestre.

Le groupe fondé par Xavier Niel a déclaré dans un communiqué que l'objectif de free cash-flow fixé à 2 milliards d'euros sera dépassé, citant la progression de la métrique de 25% au cours des neuf premiers mois de l'année pour atteindre 1,75 milliard d'euros.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le résultat opérationnel courant (EBITDAaL) du groupe non-coté s'est établi à 3,05 milliards d'euros, après 2,89 milliards d'euros l'année dernière.

Le chiffre d'affaires France a toutefois reculé de 0,2% au troisième trimestre sur un an, Iliad citant un marché "extrêmement compétitif" lors d'une conférence de presse.

"Nous avons choisi avant tout d'être disciplinés. Ça s'est traduit par un petit peu moins de recrutement sur le début de l'année, mais nous avons observé un fort rebond de notre activité commerciale sur ce troisième trimestre qui ne se voit pas encore dans les chiffres", a déclaré Thomas Kienzi, directeur financier du groupe, mercredi en conférence de presse.

"Grâce aux bons résultats commerciaux du troisième trimestre, on s'attend à un retour de la croissance sur le quatrième trimestre", a déclaré Thomas Reynaud, directeur général.

