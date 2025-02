Iliad et Poste Italiane, deux options pour une fusion avec Telecom Italia, selon son PDG

Le PDG de Telecom Italia, Pietro Labriola, a estimé jeudi que le groupe de services postaux Poste Italiane et le groupe français Iliad étaient tous deux des options possibles en vue d'une éventuelle fusion avec l'opérateur historique italien.

Xavier Niel, le 10 février 2025, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Je n'ai pas de préférence particulière. Ce qui compte pour nous, c'est le résultat pour l'entreprise", a-t-il assuré lors d'une conférence avec des analystes.

"Concernant le scénario de consolidation, nous avons toujours pensé que, d'un point de vue industriel, les deux seules possibilités pour une fusion-acquisition étaient Poste Italiane ou Iliad", a-t-il déclaré.

"Lorsque nous avons commencé à en parler, c'était en 2022. Cela a pris trois ans, et aujourd'hui tout le monde en discute", a relevé M. Labriola.

Interrogé par la presse sur d'éventuels contacts avec Iliad ou Poste Italiane en vue d'une consolidation, il a indiqué que "la réponse est non, nous étions trop occupés à boucler tous les chiffres du plan" stratégique publié mercredi.

Iliad, propriété du milliardaire Xavier Niel et maison mère de Free, étudie une possible fusion de sa filiale italienne avec Telecom Italia et a informé ces derniers jours le gouvernement Meloni de son intérêt pour l'opérateur.

Poste Italiane, contrôlé à 64% par l'Etat italien, pourrait toutefois contrecarrer ces plans, en s'invitant au capital de Telecom Italia avec la bénédiction du gouvernement nationaliste.

Le gouvernement, qui dispose de pouvoirs spéciaux ("golden power") dans des secteurs jugés stratégiques comme les télécommunications, a son mot à dire sur des transactions concernant Telecom Italia.

L'Etat italien est son deuxième actionnaire, à travers la part de 9,8% détenue par la Caisse des dépôts italienne (CDP), derrière Vivendi qui en contrôle 23,75%.

Poste Italiane, qui est présent sur le marché du mobile avec une part de 4%, pourrait être tenté de racheter la part de 9,8% détenue par la CDP ou alors fusionner sa filiale PosteMobile avec Telecom Italia.

Pour financer en partie le rachat de la part de l'Etat, Poste Italiane pourrait offrir à la CDP en échange sa participation de 3,78% dans Nexi, groupe spécialisé dans les paiements électroniques, selon la presse italienne. La CDP détient déjà une part de 14,46% dans Nexi.

Poste Italiane pourrait convoquer ce week-end un conseil d'administration extraordinaire pour étudier un investissement dans Telecom Italia.

Telecom Italia a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,1% à 14,5 milliards d'euros en 2024, et compte renouer en 2026 avec les dividendes, selon des résultats préliminaires publiés mercredi.

.