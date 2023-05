Île-de-France : 23 overdoses d’héroïne en 2 jours, alerte l’ARS

« L'ARS Île-de-France a été informée […] d'un nombre important d'overdoses à l'héroïne repérées dès mardi 16 mai au soir par le Samu 92 », a alerté l'agence de santé jeudi 18 mai, dans un communiqué consulté par BFMTV. « Le mercredi 17 mai au soir, les cas recensés s'élèvent à 23 et concernent le 92 et le 93 », précise l'agence. Un enchaînement record en seulement deux jours, et concentré sur un secteur géographique restreint à deux départements, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis.

Rien que sur la journée du mardi 16 mai, les pompiers ont dû intervenir pour sept cas d'overdoses en seulement 30 minutes, a appris l'ARS. À 15 heures, ils sont venus au secours de trois personnes de 50 ans à Colombes (Hauts-de-Seine). À 15 h 30, ils ont dû intervenir auprès d'un homme de 60 ans et d'une femme de 40 ans qui se trouvaient dans une voiture à Gennevilliers. Entre-temps, une autre intervention était nécessaire auprès de deux hommes à La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

Sensibiliser et collecter des informations

Devant ce nombre inhabituel d'overdoses d'héroïne, l'ARS s'est efforcée de réagir en proportion et de sensibiliser au mieux les équipes du Samu et des urgences aux enjeux de ce type de situation. Par ailleurs, pour répondre à ces circonstances exceptionnelles, le réseau francilien d'Addictovigilance a été activé afin de « collecter le maximum d'informations sur les cas qui sont



