Île d'Oléron: un conducteur, inconnu des services de renseignement, blesse volontairement cinq personnes

La police scientifique près de la voiture utilisée par un conducteur soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime, le 5 novembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Un automobiliste, inconnu des services de renseignement, a volontairement renversé cinq personnes, mercredi sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime), pour des raisons encore inconnues, avant d'être arrêté et placé en garde à vue.

Au moment de son interpellation, cet homme de 35 ans a "crié Allah Akbar" (Dieu est le plus grand, NDLR), selon le parquet de La Rochelle, mais il n'était "pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation, de quelque nature qu'elle soit", et le parquet national antiterroriste (Pnat) n'est à ce stade pas saisi, a déclaré sur place le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

"Nous avons effectivement connaissance d'un certain nombre d'éléments dont le cri qui a été prononcé au moment de son interpellation", mais "ce n'est pas le seul", a-t-il ajouté. Des perquisitions, des études de téléphonie et de son parcours permettront au parquet de La Rochelle de se prononcer "sur une saisie ou pas du Pnat".

- Pêcheur, très isolé -

La police scientifique inspecte la voiture utilisée par un conducteur soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime, le 5 novembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le suspect, pêcheur et fils de pêcheur, selon le maire de Dolus d'Oléron, Thibault Brechkoff, a commencé son "périple" à partir de 08H40 entre cette commune et celle voisine de Saint-Pierre d'Oléron sur cette île touristique qui compte environ 20.000 habitants permanents, a précisé M. Nuñez.

Il a "percuté volontairement" cinq piétons ou cyclistes en 35 minutes, en blessant grièvement deux, mais plusieurs autres personnes "sont psychologiquement très perturbées" après avoir assisté à la scène, selon le ministre. Le parquet avait fait état dans un premier temps de 10 blessés dont quatre en urgence absolue.

Le trentenaire, connu pour des délits de droit commun, ne s'est "pas laissé faire" au moment de son interpellation et les gendarmes l'ont neutralisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique. "Il a mis le feu à son véhicule dans lequel, il y aurait pu avoir une ou plusieurs bouteilles de gaz, mais ça, l'enquête le confirmera", a encore indiqué M. Nuñez.

Ce résident de Saint-Pierre d'Oléron habite dans un mobil-home, a indiqué aux médias le maire de la commune, Christophe Sueur. C'est "un personnage", "quelqu'un qui vivait seul, avait une vie très isolée", a-t-il ajouté.

D'après des "échos officieux", "il avait l'intention de passer à l'acte dès la journée d'hier et c'est son manque de courage qui l'a empêché de passer à l'acte", a indiqué son homologue de Dolus d'Oléron.

Il "ne parle pas beaucoup" depuis qu'il a été placé en garde à vue pour "tentatives d'assassinats", a indiqué le ministre de l'Intérieur.

Arnaud Laraize, procureur de la République de La Rochelle, attend "des éléments plus consolidés et détaillés" sur son profil avant de communiquer.

- "Rester prudent" -

Parmi les personnes grièvement blessées figure la collaboratrice du député du Rassemblement national de Charente-Maritime, Pascal Markowsky.

Agée d'une vingtaine d'années, "elle faisait son footing du matin", selon le député, et a été transportée à l'hôpital de Poitiers.

La police scientifique près de la voiture incendiée utilisée par un conducteur soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime, le 5 novembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

A l'Assemblée nationale, le vice-président du RN Sébastien Chenu, s'appuyant sur le cri "Allah Akbar" prononcé par le suspect lors de son interpellation, a estimé que "la menace islamiste sur notre pays n'a(vait) jamais été aussi forte".

"Plus une seule commune en réalité, plus un seul quartier dans notre pays ne se sent à l'abri de tels événements. Les constats, les chiffres, les paroles rassurantes n'ont évidemment plus lieu d'être", a-t-il ajouté.

"Je vais être très clair sur ce sujet puisque j'ai entendu effectivement des débats qui ont eu lieu au Parlement alors même que j'étais ici. Nous sommes dans un état de droit, il y a une justice et ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le préfet, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui qualifient un acte. C'est la justice", a répondu Laurent Nuñez, invitant à "rester prudent".