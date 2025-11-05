 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Île d'Oléron: un conducteur, inconnu des services de renseignement, blesse volontairement cinq personnes
information fournie par AFP 05/11/2025 à 17:12

La police scientifique près de la voiture utilisée par un conducteur soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime, le 5 novembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La police scientifique près de la voiture utilisée par un conducteur soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime, le 5 novembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Un automobiliste, inconnu des services de renseignement, a volontairement renversé cinq personnes, mercredi sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime), pour des raisons encore inconnues, avant d'être arrêté et placé en garde à vue.

Au moment de son interpellation, cet homme de 35 ans a "crié Allah Akbar" (Dieu est le plus grand, NDLR), selon le parquet de La Rochelle, mais il n'était "pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation, de quelque nature qu'elle soit", et le parquet national antiterroriste (Pnat) n'est à ce stade pas saisi, a déclaré sur place le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

"Nous avons effectivement connaissance d'un certain nombre d'éléments dont le cri qui a été prononcé au moment de son interpellation", mais "ce n'est pas le seul", a-t-il ajouté. Des perquisitions, des études de téléphonie et de son parcours permettront au parquet de La Rochelle de se prononcer "sur une saisie ou pas du Pnat".

- Pêcheur, très isolé -

La police scientifique inspecte la voiture utilisée par un conducteur soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime, le 5 novembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La police scientifique inspecte la voiture utilisée par un conducteur soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime, le 5 novembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le suspect, pêcheur et fils de pêcheur, selon le maire de Dolus d'Oléron, Thibault Brechkoff, a commencé son "périple" à partir de 08H40 entre cette commune et celle voisine de Saint-Pierre d'Oléron sur cette île touristique qui compte environ 20.000 habitants permanents, a précisé M. Nuñez.

Il a "percuté volontairement" cinq piétons ou cyclistes en 35 minutes, en blessant grièvement deux, mais plusieurs autres personnes "sont psychologiquement très perturbées" après avoir assisté à la scène, selon le ministre. Le parquet avait fait état dans un premier temps de 10 blessés dont quatre en urgence absolue.

Le trentenaire, connu pour des délits de droit commun, ne s'est "pas laissé faire" au moment de son interpellation et les gendarmes l'ont neutralisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique. "Il a mis le feu à son véhicule dans lequel, il y aurait pu avoir une ou plusieurs bouteilles de gaz, mais ça, l'enquête le confirmera", a encore indiqué M. Nuñez.

Ce résident de Saint-Pierre d'Oléron habite dans un mobil-home, a indiqué aux médias le maire de la commune, Christophe Sueur. C'est "un personnage", "quelqu'un qui vivait seul, avait une vie très isolée", a-t-il ajouté.

D'après des "échos officieux", "il avait l'intention de passer à l'acte dès la journée d'hier et c'est son manque de courage qui l'a empêché de passer à l'acte", a indiqué son homologue de Dolus d'Oléron.

Il "ne parle pas beaucoup" depuis qu'il a été placé en garde à vue pour "tentatives d'assassinats", a indiqué le ministre de l'Intérieur.

Arnaud Laraize, procureur de la République de La Rochelle, attend "des éléments plus consolidés et détaillés" sur son profil avant de communiquer.

- "Rester prudent" -

Parmi les personnes grièvement blessées figure la collaboratrice du député du Rassemblement national de Charente-Maritime, Pascal Markowsky.

Agée d'une vingtaine d'années, "elle faisait son footing du matin", selon le député, et a été transportée à l'hôpital de Poitiers.

La police scientifique près de la voiture incendiée utilisée par un conducteur soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime, le 5 novembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La police scientifique près de la voiture incendiée utilisée par un conducteur soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime, le 5 novembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

A l'Assemblée nationale, le vice-président du RN Sébastien Chenu, s'appuyant sur le cri "Allah Akbar" prononcé par le suspect lors de son interpellation, a estimé que "la menace islamiste sur notre pays n'a(vait) jamais été aussi forte".

"Plus une seule commune en réalité, plus un seul quartier dans notre pays ne se sent à l'abri de tels événements. Les constats, les chiffres, les paroles rassurantes n'ont évidemment plus lieu d'être", a-t-il ajouté.

"Je vais être très clair sur ce sujet puisque j'ai entendu effectivement des débats qui ont eu lieu au Parlement alors même que j'étais ici. Nous sommes dans un état de droit, il y a une justice et ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le préfet, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui qualifient un acte. C'est la justice", a répondu Laurent Nuñez, invitant à "rester prudent".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 15:49

    Pascal Markowsky...député RN.
    En voici un qui a oublié d'où venait sa famille

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président Claudia Sheinbaum lors d'une conférence de presse à Mexico, le 13 octobre 2025 ( AFP / YURI CORTEZ )
    Harcelée sexuellement, la présidente du Mexique riposte
    information fournie par AFP 05.11.2025 17:33 

    La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, harcelée sexuellement mardi en pleine rue à Mexico, a décidé de porter plainte contre son agresseur et de remettre à plat la législation à l'échelle du pays. Mme Sheinbaum a expliqué avoir porté plainte car, après l'avoir ... Lire la suite

  • Le Caesar est notamment déployé sur le champ de bataille ukrainien par les artilleurs de Kiev, qui saluent notamment sa grande manoeuvrabilité (illustration) ( AFP / ARIS MESSINIS )
    Défense : la Croatie va commander 18 canons Caesar à la France
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.11.2025 17:07 

    La livraison des canons automoteurs est prévue pour 2029. Nouveau succès à l'export en vue pour le "Caesar". La Croatie va passer commande de 18 canons automoteurs à la France pour un montant de 320 millions d'euros dans le cadre d'un programme de modernisation ... Lire la suite

  • AMD (Advanced Micro Devices) : Correction technique attendue (U32YS)
    AMD (Advanced Micro Devices) : Correction technique attendue (U32YS)
    information fournie par Zonebourse 05.11.2025 17:02 

    (Zonebourse.com) Le titre AMD (Advanced Micro Devices) montre actuellement quelques signes d'essoufflement au contact des 264.33 USD et pourrait amorcer une nouvelle phase de consolidation dans les séances à venir. en direction des 210 USD. Pour mettre à profit ... Lire la suite

  • Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    La plateforme en ligne Shein sous la menace d'une suspension en France
    information fournie par AFP 05.11.2025 17:01 

    Le gouvernement a annoncé vouloir suspendre la plateforme asiatique en ligne Shein, le jour de l'inauguration mercredi de son premier magasin au monde, en plein coeur de la capitale française, à la suite de l'enquête judiciaire ouverte pour la vente de poupées ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank