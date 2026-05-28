Il y a un accord entre Téhéran et Washington mais pas encore avalisé par Trump - Axios

Les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord sur un protocole d'entente de 60 jours, visant à la fois à prolonger leur actuel cessez-le-feu et à entamer des négociations sur le programme nucléaire iranien, a rapporté Axios jeudi citant deux responsables américains.
Mais cet accord doit encore recevoir l'aval définitif du président américain Donald Trump.
(Katharine Jackson and Daphne Psaledakis, version française Benoit Van Overstraeten)
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