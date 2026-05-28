 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Il y a un accord entre Téhéran et Washington mais pas encore avalisé par Trump - Axios
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 16:29

Les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord sur un protocole d'entente de 60 jours, visant à la fois à prolonger leur actuel cessez-le-feu et à entamer des négociations sur le programme nucléaire iranien, a rapporté Axios jeudi citant deux responsables américains.

Mais cet accord doit encore recevoir l'aval définitif du président américain Donald Trump.

(Katharine Jackson and Daphne Psaledakis, version française Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank