En Eredivisie, un club mange un 9-0 à domicile

En Eredivisie, un club mange un 9-0 à domicile

On appelle ça une déculottée. Les supporters de l’Excelsior Rotterdam auraient certainement préféré passer leur dimanche autrement qu’en comptant les buts encaissés par leur équipe.

Défait 9-0 par le Twente de Wout Weghorst, le club de Rotterdam n’a pas du tout été en mesure d’inquiéter son adversaire. Le pauvre gardien de l’Excelsior s’est retrouvé contraint de ramasser le ballon dans ses filets encore tremblants à neuf reprises devant un public médusé par l’apathie de ses joueurs.…

MB pour SOFOOT.com