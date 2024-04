"Il s'agit de mineurs de plus en plus jeunes" : le procureur national antiterroriste décrit un phénomène nouveau dans les mises en examen

Jusqu'à quatre fois plus de mineurs ont été mis en examen dans des affaires de terrorisme en 2023 que les années précédentes.

Jean-François Ricard à Paris, le 17 octobre 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, s'est inquiété mardi 16 avril d'un phénomène nouveau qui voit, depuis "un an, un an et demi", l'implication de plus en plus de mineurs dans les affaires de terrorisme en France.

"Il s'agit de mineurs de plus en plus jeunes, (...) qui ont souvent entre 15 et 17 ans", a-t-il décrit sur France Inter .

Une génération qui n'a connu que le numérique

Ainsi, en 2023, le parquet national antiterroriste a "demandé à 12 reprises la mise en examen de mineurs pour des projets d'actions violentes assez finalisés", selon Jean-François Ricard. Un chiffre à comparer à ceux des années précédentes, qui se situaient autour de "3 ou 4"

"Pour l'instant ce phénomène se maintient en 2024", a-t-il précisé.

Est-ce que "les motifs de la nouveauté de ce phénomène tiennent à la présence d'une génération qui n'a connu que le numérique , qui se fait ses relations uniquement à travers le numérique et a une consommation du numérique extrêmement violente", s'est interrogé le procureur, évoquant notamment des "gens qui se gavent d'images épouvantables, notamment les vidéos de décapitation de l'État islamique".