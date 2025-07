Il n'y aura pas de série Amazon sur Manchester United

Dommage, on aurait adoré découvrir les coulisses des prochaines défaites à Wolverhampton, Sunderland et Burnley.

Alors que la prochaine saison de Manchester United devait faire l’objet d’une saison de la série phare produite par Amazon, All or Nothing , les Red Devils ont stoppé les négociations sur un point de non retour. …

MBC pour SOFOOT.com