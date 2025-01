« Il n’y a pas de respect pour le foot en France »

Quand la LFP et Bein Sports ont décalé les matchs de Ligue 2 du samedi au vendredi, la révolte a grondé chez les supporters. À Clermont-Ferrand, les Nemetum, ultras du Clermont Foot, mènent la fronde. Ils racontent le pourquoi du comment.

Théo, 25 ans bosse à l’accueil d’une usine, et LP, 29 ans, est graphiste free-lance. Quand le week-end arrive, les boulots disparaissent et laissent place à autre chose : la ferveur pour le foot et pour leur club, Clermont. Sauf que depuis août, la LFP et Bein Sports ont décidé de jouer les trouble-fêtes en programmant, à la dernière minute, la majorité des rencontres de Ligue 2 le vendredi soir. Si la chaîne a fait un (petit) pas vers les fans en programmant un match supplémentaire le samedi, la contestation reste présente chez les supporters. Alors, chaque fin de semaine, Théo et LP se retrouvent pour soutenir leur club, mais aussi pour lutter, avec le groupe des Nemetum Ultras. Avec leurs 60 membres actifs et une centaine de sympathisants, ils défendent une cause simple : rendre au football sa place sacrée, c’est-à-dire le week-end.

En août, vous avez fait la grève avec d’autres clubs de Ligue 2 pour contester la décision de la LFP et de Bein Sports de programmer les matchs le vendredi soir. …

Propos recueillis par Mathias Jobert, à Clermont-Ferrand pour SOFOOT.com