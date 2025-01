information fournie par So Foot • 23/01/2025 à 23:01

« Il fallait un contenu pour rendre hommage aux commentateurs »

On ne les voit jamais, on peut même les muter, alors qu’ils participent à faire d’une retransmission d’un match de foot un moment de légende. Trois amis ont décidé de rendre hommage aux commentateurs sportifs, en les incarnant dans de courtes vidéos postées sur les réseaux sociaux. On leur a tendu le micro.

Comment résumer votre concept de Commentateur Société ?

Benji’ : Notre concept, c’est de mettre en lumière les plus beaux moments du sport en imitant les commentateurs avec une touche d’humour ! On partage alors des vidéos courtes sur Insta et Tiktok plusieurs fois par semaine.…

Propos recueillis par Benjamin Gaillardin-Claeys pour SOFOOT.com