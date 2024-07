"Il fallait crever l'abcès" : après la dissolution, Bayrou assure que "les institutions résisteront" en cas de cohabitation avec le RN

"Les institutions sont là pour être respectées et elles résisteront à tout". A l'antenne de franceinfo , François Bayrou que estimé mardi 2 juillet que la dissolution de l'Assemblée nationale "a permis de crever l'abcès" en dépit des tourments qu'elle cause. L'ancien ministre s'est dit confiant que les institutions "résisteraient" en cas de cohabitation avec le Rassemblement national.

"Ce n'est pas la dissolution qui a créé cet état de l'opinion, c'est l'état de l'opinion qui a créé la dissolution", a jugé François Bayrou sur franceinfo .

"Il y avait un abcès et il fallait crever l'abcès. Quand s'expriment des sentiments, des attentes, c'est mieux que quand ça bouillonne dans les profondeurs", a plaidé le président du Modem tout en reconnaissant que la "clarification" entraînée est "tourmentée" et "à des égards dangereuse".

Interrogé sur l'hypothèse d'une cohabitation entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national François Bayrou invoque les institutions de la République. "Une cohabitation, c'est inscrit dans les textes", fait-il valoir, rappelant notamment le rôle du président de la République, "garant des institutions".

Candidats qualifiés au second tour des législatives de trois principaux blocs : le RN et ses alliés, le Nouveau Front populaire et ses alliés, et le camp présidentiel avec Horizons ( AFP / Sabrina BLANCHARD )