« Il est en très mauvaise forme physique » : José Mourinho déglingue une de ses recrues

La légendaire diplomatie mourinhenne. Alors que le Real Madrid s’est imposé ce samedi à Budapest face au Ferencváros en match amical (2-1), grâce à des buts de Mario Rivas et de sa nouvelle recrue Carlos Espi, José Mourinho n’a pas manqué de s’offrir le scalp d’un de ses joueurs, Bernardo Silva , qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs. Récupéré gratuitement par les Merengues cet été après la fin de son contrat avec Manchester City, l’ancien Monégasque, âgé de 31 ans, serait visiblement revenu de vacances avec quelques pasteis de nata en trop dans le bidou, à en croire son entraîneur.

🎥 RESUMEN: @Fradi_HU 1-2 @RealMadrid pic.twitter.com/i8UGtDA35s…

FL pour SOFOOT.com