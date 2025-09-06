Il est "absurde" de parler de déplacement "volontaire" des Gazaouis, dit l'Egypte

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, dont le pays est l'un des médiateurs tentant de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a jugé samedi totalement absurde d'évoquer un déplacement "volontaire" des Palestiniens, comme l'ont fait notamment Israël et les États-Unis.

"S'il y a une famine provoquée par l'homme (à Gaza), c'est pour pousser les habitants à quitter leur terre. Il est absurde de dire qu'il s'agit d'un déplacement volontaire", a souligné Badr Abdelatty lors d'une conférence de presse conjointe avec le commissaire général de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu soutient l'idée que les Gazaouis devraient être autorisés à quitter "volontairement" l'enclave palestinienne et a suggéré que d'autres pays les acceptent sur leur territoire.

Ses services ont précisé vendredi que Benjamin Netanyahu avait évoqué le droit fondamental de chaque individu à choisir son lieu de vie, en particulier en temps de guerre.

Badr Abdelatty a également dit s'être entretenu vendredi avec l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, des efforts diplomatiques autour de la dernière proposition de cessez-le-feu formulée par les États-Unis. Il a imputé à l'"intransigeance" d'Israël l'échec de cette initiative jusqu'à présent.

Le Hamas a accepté en août une proposition de cessez-le-feu de 60 jours avec Israël, qui prévoyait le retour de la moitié des otages détenus à Gaza et la libération par Israël de certains prisonniers palestiniens.

Israël a rejeté ces conditions et lancé à la place une offensive militaire contre la ville de Gaza en exigeant la libération de l'ensemble des otages en une seule fois et le désarmement du Hamas.

(Reportage d'Ahmed Tolba et Jaidaa Taha, avec la contribution d'Alexander Cornwell à Jérusalem ; version française Tangi Salaün)