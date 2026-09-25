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Il appartient aux Etats-Unis de décider s'ils veulent mettre fin à la guerre en Iran, dit Pezeshkian
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 02:17
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Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré qu'il appartenait aux Etats-Unis de décider quand la guerre contre l'Iran prendrait fin.

"C'est aux Etats-Unis de décider s'ils veulent y mettre fin ou non", a-t-il répondu alors qu'on lui demandait si le conflit pourrait s'achever d'ici la fin de l'année lors d'une interview diffusée jeudi soir sur Fox News.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)

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Guerre en Iran
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1 commentaire

  • 06:20

    les USA sont décidés le dimanche soir avant la reprise des marchés/bourses, à trouver une solution pour arrêter la guerre, jusqu'au vendredi où les mêmes USA (re)parlent de bombarder l'Iran, de faire disparaître l'Iran etc

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