Il appartient aux Etats-Unis de décider s'ils veulent mettre fin à la guerre en Iran, dit Pezeshkian

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré qu'il appartenait aux Etats-Unis de décider quand la guerre contre l'Iran prendrait fin.
"C'est aux Etats-Unis de décider s'ils veulent y mettre fin ou non", a-t-il répondu alors qu'on lui demandait si le conflit pourrait s'achever d'ici la fin de l'année lors d'une interview diffusée jeudi soir sur Fox News.
(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)
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