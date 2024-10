Ikea: les ventes annuelles chutent de plus de 5% sous l'effet des baisses de prix

Le numéro un mondial du meuble Ikea a accusé une baisse de plus de 5% de ses ventes sur son exercice 2023/2024, un plongeon attribué à la baisse des prix qu'il a amorcée il y a un an pour relancer la fréquentation de ses magasins et de ses achats en ligne.

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos fin août, a reculé de 5,3% à 45,1 milliards d'euros "essentiellement en raison de la baisse des prix", a expliqué Inter Ikea, principale holding du groupe dans un communiqué.

Ce résultat a été obtenu dans le contexte "d'une économie mondiale en difficulté et d'un marché de l'ameublement en recul", poursuit le géant suédois qui précise avoir accru sa part de marché mondiale.

Après avoir dû annoncer en décembre 2021 une rare hausse de ses prix, de 9% en moyenne en raison de l'inflation, le géant suédois a entrepris en septembre 2023 de réduire ses coûts pour baisser ses prix, avec l'espoir d'endiguer la baisse de ses ventes en volume.

"Suite aux baisses de prix, Ikea a enregistré une hausse de la fréquentation des magasins (+4,5%) et des visites en ligne (+21%), tandis que les volumes augmentent en raison de la demande croissante des consommateurs", indique-t-il.

Le groupe Ingka, qui regroupe la plupart des magasins Ikea dans le monde et représente plus de 90% de son chiffre d'affaires total, précise avoir investi 2,1 milliards d'euros dans cette baisse de prix.

"C'était la bonne chose à faire, d'investir 2,1 milliards d'euros pour rapprocher Ikea de notre vision qui est de créer une meilleure vie quotidienne pour de nombreuses personnes dont le pouvoir d'achat a diminué" avec l'inflation, a dit à l'AFP Tolga Öncü, directeur des opérations d'Ingka.

"Nous savions que cela aurait un impact sur notre chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons constaté une augmentation de la fréquentation des magasins Ikea, tous canaux confondus, ainsi qu'une augmentation du nombre de ménages qui ont un contact avec Ikea", a-t-il ajouté.

- Volumes en hausse -

Le nombre de pièces vendues a augmenté, précise le dirigeant d'Ingka, "ce qui est très, très important pour une entreprise axée sur la croissance et le volume, et pour le modèle d'entreprise que nous avons chez Ikea", a poursuivi M. Öncü.

Ikea considère par conséquent que "2024 a été une bonne année" en dépit de la contraction du chiffre d'affaires. Le groupe dévoilera son compte de résultats en fin d'année.

La conquête des clients reste une priorité du géant suédois, qui a ouvert l'an dernier 56 nouveaux points de vente, dont trois grandes surfaces traditionnelles, huit petites surfaces et 44 points de collecte.

Ikea aborde 2025 avec confiance grâce à l'effet prolongé de la baisse des prix, à un accès plus facile à ses produits, que ce soit en ligne ou grâce aux nouveaux formats de magasin, précise M. Öncü. "Nous abordons l'exercice 2025 avec optimisme", dit-il.

Fondé en 1943 dans le sud de la Suède par feu Ingvar Kamprad, Ikea n'est pas coté en Bourse et n'a donc pas d'obligation de communiquer sur sa santé financière.

Régulièrement accusé de manque de transparence financière et de montages d'optimisation fiscale, le groupe a commencé à publier partiellement ses résultats depuis 2010.