Ikea: l'attentisme des consommateurs pèse sur les ventes annuelles

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le numéro un mondial du meuble Ikea a enregistré un recul de 1% de ses ventes sur son exercice 2024/2025, en raison de baisses de prix décidées pour relancer l'activité et de l'attentisme des consommateurs.

Le chiffre d'affaires de l'exercice décalé clos fin août a diminué de 1%, à 44,6 milliards d'euros, mais les volumes et le nombre de clients ont augmenté de 3%, a annoncé Inter Ikea, la holding de tête du groupe basée aux Pays-Bas.

"Ces deux dernières années, nous avons donné la priorité à la baisse des prix, aux volumes et à la croissance de la clientèle", a expliqué à l'AFP Jon Abrahamsson Ring, le directeur général d'Inter Ikea.

Après avoir décidé de rares hausses de prix à la sortie du Covid, le géant suédois a consacré entre 2 et 3 milliards d'euros pour baisser ses prix de 10% sur les deux derniers exercices.

Bien que les ventes repartent en volume, la confiance des consommateurs "s'est stabilisée, mais elle reste à un très bas niveau par rapport à ce qu'elle était il y a plusieurs dizaines d'années", a-t-il ajouté.

Conséquence, ces consommateurs font preuve d'attentisme avant de prendre la décision d'acheter : "nous le constatons sur l'ensemble de nos 63 marchés", a poursuivi le dirigeant.

A l'avenir, Inter Ikea entend continuer à baisser ses prix "mais il s'agira plutôt d'un niveau normalisé de 1 à 3% par an", selon M. Abrahamsson Ring. Dans l'immédiat, l'exercice 2025/2026 "commence bien" avec "une croissance en volume, en nombre de clients et en valeur".

Des difficultés logistiques ont également freiné la capacité du groupe à honorer la demande créée par la baisse des prix, a expliqué de son côté le groupe Ingka, qui regroupe la plupart des magasins Ikea dans le monde et représente plus de 90% de son chiffre d'affaires total.

"Nous avons eu quatre à six mois difficiles pour répondre à la demande", a dit à l'AFP Tolga Öncü, directeur des opérations d'Ingka.

Sur l'attentisme des consommateurs, la France, en raison des turbulences politiques, et l'Allemagne, touchée par les difficultés de son industrie automobile, ont souffert, a dit M. Öncü. L'exercice a également été "très difficile" en Chine.

- Politique douanière prévisible -

Pour compléter son offre, Ingka Ikea a entrepris d'ouvrir des magasins plus petits dans cinq villes moyennes, au Royaume-Uni, en Pologne et aux Etats-Unis, avec plusieurs milliers de produits d'ameublement disponibles.

"Nous sommes en période d'évaluation jusqu'à la fin de l'année pour voir si nos hypothèses fonctionnent réellement", a précisé M. Öncü. Le groupe décidera ensuite d'éventuelles corrections et de nouvelles ouvertures.

Le géant suédois a par ailleurs plaidé pour des politiques douanières "prévisibles et cohérentes", après la décision de Donald Trump de taxer les importations de meubles.

"Nous suivons cela de très près, mais nous pensons que l'accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis sur un taux de 15% nous donne au moins une certaine prévisibilité, ce qui est la chose la plus importante", a dit le dirigeant d'Inter Ikea, Jon Abrahamsson Ring.

Ikea importe d'Europe une large partie des meubles vendus aux Etats-Unis qui sont taxés à 15% selon l'accord commercial conclu en juillet entre les deux blocs, et ne sont donc pas concernés par le taux de 25% sur les importations d'ameublement entré en vigueur mardi.

"Le commerce ouvert fondé sur des règles est toujours ce qu'il y a de mieux. C'est bien sûr bon pour Ikea, mais aussi pour le monde entier", a-t-il estimé.

Fondé en 1943 dans le sud de la Suède par feu Ingvar Kamprad, Ikea n'est pas coté en Bourse et n'a donc pas d'obligation de communiquer sur sa santé financière. Le groupe a commencé à publier partiellement ses résultats en 2010.