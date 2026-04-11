Igor Thiago, meilleur brésilien de l'histoire de la Premier League

Pas le plus flashy , mais désormais le plus efficace. Pour sa deuxième saison en Premier League (il n’avait disputé que huit rencontres en 2024-2025), Igor Thiago n’en finit plus d’affoler les compteurs . Auteur d’un doublé ce samedi contre Everton, l’attaquant brésilien à permis à Brentford d’accrocher le match nul (2-2). Ses 20 e et 21 e réalisations de la saison dans le championnat anglais, ce qui le place à une petite longueur d’Erling Haaland dans la course au titre de meilleur buteur .

History for Igor Thiago 🇧🇷 He is the first Brazilian to hit 20 goals in a single Premier League season. pic.twitter.com/sf82R5yTBW…

TB pour SOFOOT.com