Igor Paixão fait une confidence sur son but contre Toulouse

L’honnêteté paie toujours. Igor Paixão a reconnu que son but contre Toulouse n’était pas tout à fait prévu. Son regard et sa manière de frapper le ballon pouvait indiquer contraire, mais il semblerait que le Brésilien avait une autre idée en tête : « En vérité, j’ai essayé de centrer. » Pas du genre à se la raconter.

Il a également confirmé que sa célébration en dansant devant le poteau de corner était un hommage à Vinícius Júnior , alors que le Marseillais rêve de faire partie de l’aventure avec la sélection dans quelques mois : « Bien sûr, c’est un rêve pour moi aussi de représenter le Brésil. Il nous reste encore quelques mois pour tenter d’intégrer la présélection et peut-être rejoindre mon pays pour la Coupe du monde. » …

JE pour SOFOOT.com