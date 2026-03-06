 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Igor Paixão fait une confidence sur son but contre Toulouse
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 15:33

Igor Paixão fait une confidence sur son but contre Toulouse

Igor Paixão fait une confidence sur son but contre Toulouse

L’honnêteté paie toujours. Igor Paixão a reconnu que son but contre Toulouse n’était pas tout à fait prévu. Son regard et sa manière de frapper le ballon pouvait indiquer contraire, mais il semblerait que le Brésilien avait une autre idée en tête : « En vérité, j’ai essayé de centrer. » Pas du genre à se la raconter.

Il a également confirmé que sa célébration en dansant devant le poteau de corner était un hommage à Vinícius Júnior , alors que le Marseillais rêve de faire partie de l’aventure avec la sélection dans quelques mois : « Bien sûr, c’est un rêve pour moi aussi de représenter le Brésil. Il nous reste encore quelques mois pour tenter d’intégrer la présélection et peut-être rejoindre mon pays pour la Coupe du monde. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un joueur brésilien suspendu après ses propos sexistes envers une arbitre
    Un joueur brésilien suspendu après ses propos sexistes envers une arbitre
    information fournie par So Foot 06.03.2026 16:18 

    Des femmes qui arbitrent des matchs d’hommes ?! Et puis quoi encore ?! Voilà ce qu’avait en tête Gustavo Marques, défenseur du Red Bull Bragantino au moment d’affronter le São Paulo FC de Lucas Moura en quart de finale du championnat paulista le 21 février dernier. ... Lire la suite

  • Noah Cadiou : « J'ai vraiment progressé pendant cette année en R4 »
    Noah Cadiou : « J'ai vraiment progressé pendant cette année en R4 »
    information fournie par So Foot 06.03.2026 15:59 

    Si ce genre de parcours se raréfient désormais, oui, il est possible de découvrir la Ligue 1 à 27 ans, sans avoir connu de centre de formation pro. C'est le destin de Noah Cadiou, élément talentueux d'un FC Lorient qui se régale ces derniers temps. Entretien avec ... Lire la suite

  • Manchester United annonce une hausse des tarifs de ses abonnements
    Manchester United annonce une hausse des tarifs de ses abonnements
    information fournie par So Foot 06.03.2026 15:45 

    Passage à la caisse ! Comme l’a annoncé Manchester United ce vendredi, les détenteurs d’abonnements chez les Red Devils devront payer 5 % de plus à partir de la saison 2026-2027 . Le club souligne que cette hausse des prix serait nécessaire pour investir dans l’équipe ... Lire la suite

  • Un départ en MLS reporté pour Griezmann ?
    Un départ en MLS reporté pour Griezmann ?
    information fournie par So Foot 06.03.2026 15:45 

    Se queda . Annoncé avec insistance du côté d’Orlando ces derniers jours, Antoine Griezmann devrait finalement rester encore quelques mois à Madrid . Selon les informations de L’Équipe , l’ex-international français aurait pris la décision de finir la saison avec ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank