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Iberdrola : bénéfice net en progression de 10 % sur neuf mois et objectifs relevés
information fournie par Boursorama avec AFP 21/10/2026 à 09:19

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Le géant énergétique espagnol Iberdrola a annoncé mercredi une hausse de 10 % de son bénéfice net sur les neuf premiers mois de l'année, à 5,8 milliards d'euros, tiré par des investissements massifs et un effet comptable favorable.

Le groupe, qui est l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine des énergies renouvelables, a dit dans un communiqué qu'il relevait ses prévisions 2026 "vers une croissance à deux chiffres et vise une progression à deux chiffres pour les cinq prochaines années", porté par l'essor de la demande d'électricité à l'international.

Ignacio Galan, en mai 2018, à Londres ( AFP / BEN STANSALL )

Ignacio Galan, en mai 2018, à Londres ( AFP / BEN STANSALL )

En excluant notamment la cession à l'État mexicain de 13 centrales électriques, son bénéfice net ajusté s'est établi entre janvier et septembre à 5,1 milliards d'euros, soit une augmentation de 9 % par rapport à la même période en 2025.

"Dans l'ensemble de nos zones géographiques, une demande sans précédent stimule une accélération du déploiement des réseaux à l'horizon 2030 et au-delà", a relevé le patron d'Iberdrola, Ignacio Galán, cité dans le communiqué.

Pour accompagner cette demande croissante, "les investissements augmentent à 10,1 milliards d'euros (+13 %), dont près de 75 % au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Brésil", a précisé le groupe, dont le siège social est situé à Bilbao, au Pays basque espagnol.

En 2025, Iberdrola, qui revendique 45.000 employés, avait dit prévoir d'investir 55 milliards d'euros au total sur la période 2026-2031.

Puis, en juillet cette année, le groupe avait annoncé un accord pour acquérir Caruna, principal fournisseur d'électricité de Finlande, dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise locale à environ cinq milliards d'euros, dette comprise.

La finalisation de l'opération est prévue au premier trimestre 2027.

En Espagne, Iberdrola, principal actionnaire et exploitant de la centrale nucléaire d'Almaraz, aux côtés des entreprises Endesa et Naturgy, a reçu mi-août l'autorisation du gouvernement de prolonger de deux ans la durée de vie de ce site, le plus grand du pays, jusqu'en 2030.

Les négociations sur l'avenir de cette centrale, mise en service au début des années 1980 et dont la fermeture définitive était prévue en 2028, constituaient un dossier sensible entre les professionnels du secteur et le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui défend un objectif de sortie du nucléaire d'ici à 2035.

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