IA: la société canadienne Cohere poursuit son expansion

La société canadienne d'intelligence artificielle Cohere a annoncé mardi avoir racheté la société biomédicale Reliant AI, marquant une nouvelle étape dans l'expansion de cette entreprise qui cherche à offrir une alternative aux géants américains.

Une conférence "The Future of Enterprise AI with Cohere", à San Francisco, en avril 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BIG EVENT MEDIA )

Selon Cohere, cette acquisition renforce sa "présence sur les marchés mondiaux de la santé et des sciences de la vie". Les détails de l'accord n'ont pas été publiés.

Reliant AI, qui opère depuis Montréal et Berlin, aide les laboratoires pharmaceutiques à traiter et à analyser d'importantes quantités de données.

Cette acquisition intervient peu après l'annonce par Cohere d'un accord visant à racheter la société allemande d'IA Aleph Alpha, créant ainsi une entité basée à Toronto et Berlin et évaluée à environ 20 milliards de dollars.

L'accord avec Aleph Alpha, soutenu par les gouvernements canadien et allemand, vise à positionner Cohere comme une alternative souveraine aux géants américains de l'IA sur les marchés européen et asiatique.

Cohere a déclaré que l'acquisition de Reliant IA renforce sa "position de leader mondial souverain en matière d'IA, en s'appuyant sur sa présence bien établie au Canada et en Allemagne et sur sa dynamique croissante à travers l'Europe".

Cohere, fondé à Toronto en 2019, développe des produits d'IA qui aident les entreprises à améliorer leurs activités, en accordant moins d'attention aux concepts à la mode du secteur tels que l'intelligence artificielle générale (AGI), point hypothétique où l'IA surpasserait l'intelligence humaine.