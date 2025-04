IA : la pépite française Mistral décroche un partenariat avec l'armateur CMA CGM pour 100 millions d'euros

"Il faut que Mistral fasse 500 millions de chiffre d'affaires en 2025" pour devenir pérenne, prévenait en février BpiFrance.

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le géant français du transport maritime CMA CGM a annoncé dimanche 6 avril avoir noué "un partenariat stratégique" avec la startup française Mistral AI, qui représente la meilleure, voire "l'unique" chance européenne de faire émerger un champion de l'intelligence artificielle.

Ce contrat représente un investissement de 100 millions d'euros sur 5 ans, indiquent les deux entreprises dans un communiqué conjoint et vise à développer des solutions d'intelligence artificielle (IA) dans ses activités de transport maritime, logistique et médias.

Une équipe d'experts internationaux de Mistral AI sera notamment présente au sein des installations de CMA CGM pour "déployer l'IA à grande échelle dans les opérations maritimes et logistiques", notamment sur la "fluidité et la personnalisation de l'expérience client, grâce à des solutions comme l'automatisation des réclamations, le e-commerce intelligent et la gestion des documents".

500 millions investis dans l'IA

Ces experts interviendront aussi pour "innover dans le domaine des médias" possédés par CMA CGM ( La Provence , La Tribune , BFM , RMC ...) via "des outils avancés de vérification des sources et de gestion intelligente des contenus, dont un système de fact-checking , afin de garantir une plus grande fiabilité de l'information".

"Ce partenariat avec Mistral AI marque une étape décisive dans la transformation de CMA CGM par l'intelligence artificielle (...) pour réinventer nos métiers (...) avec des bénéfices concrets pour nos clients et nos collaborateurs", s'est réjouit Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, cité dans le communiqué.

Le groupe a déjà investi 500 millions d'euros dans l'IA , en nouant des partenariats stratégiques, notamment avec Google et Perplexity, ainsi que par des investissements dans PoolSide et Dataiku. Un centre de formation et d'innovation, inauguré en avril 2024 à Marseille, forme chaque année jusqu’à 3.000 collaborateurs du groupe à ces nouvelles technologies.

En février, le président de BpiFrance avait souligné l'importance des revenus pour faire de Mistral AI une entreprise pérenne.

"Mistral est la chance européenne"

"Le sujet" pour MistralAI, lancée en 2023, notamment avec un apport de Bpifrance, "ce n'est pas la levée de fonds : ils claquent des doigts et demain, ils ont 2-3 milliards d'euros ", avait estimé Nicolas Dufourcq sur BFM Business , alors que la banque publique d'investissement française avait annoncé la semaine précédente vouloir investir 10 milliards d'euros dans l'IA d'ici 2029.

"Le sujet, c'est les revenus. Il faut que Mistral fasse 500 millions de chiffre d'affaires en 2025 ", avait-il poursuivi.

"Mistral est la chance européenne", et "il n'y en a qu'une", avait insisté Nicolas Dufourcq. "Donc, tout le monde doit travailler avec Mistral" .

"Il faut que ces entreprises fassent du revenu le plus vite possible pour sortir du 'piège du bonsaï'", avait assuré le patron de Bpifrance, tout en convenant qu'avec "27 marchés, 27 pays, et 27 langues", c'est "beaucoup plus difficile de devenir un leader européen que de devenir un leader américain rapidement" .