 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IA et souveraineté : Roland Lescure appelle les Européens à ne pas tout miser sur Mistral et à développer "tout l'écosystème"
information fournie par Boursorama avec Media Services 03/09/2026 à 11:35
Ajouter Boursorama à vos sources

Roland Lescure, le 20 mai 2026, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Roland Lescure, le 20 mai 2026, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Selon le ministre de l'Economie Roland Lescure, la start-up française Mistral est "une entreprise dont on peut être fiers".

"Pas tous nos oeufs dans le même panier." Selon le ministre de l'Economie Roland Lescure mercredi 2 septembre, la souveraineté européenne en intelligence artificielle (IA) ne peut pas reposer sur la seule start-up française Mistral. "Si l'IA européenne se résume à Mistral, alors nous sommes fichus", a déclaré le ministre à des journalistes à San Francisco. "On ne peut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier : c'est tout un écosystème qu'il faut développer", a-t-il défendu, en marge de son déplacement dans la Silicon Valley, pour rencontrer des investisseurs et des sociétés d'IA comme OpenAI ou Stripe.

Interrogé par l'AFP sur l'hypothèse que Mistral délaisse le développement de modèles de pointe pour devenir avant tout un fournisseur d'infrastructure de calcul, Roland Lescure a refusé de se prononcer : "Est-ce qu'ils seront plus sur le développement de modèles fondamentaux, ou une entreprise de services très efficace et rentable, on verra." Leur a-t-il recommandé la première option ? "Les entreprises font comme elles peuvent et comme elles veulent", a-t-il répondu, tout en saluant "une entreprise dont on peut être fiers". "Les modèles de pointe américains sont en avance, mais les modèles chinois ne sont pas loin derrière, et il se passe des choses en Europe qui pourraient aussi conduire à des développements", a résumé le ministre.

Renforcement d'un partenariat entre Mistral et l'Etat

Mistral est souvent décrite comme la seule entreprise européenne à publier des modèles de première catégorie, en retrait toutefois des performances de ses concurrents chinois et américains. En juin, la Commission européenne a confié à un consortium italo-allemand, sans Mistral, le soin de développer un modèle de pointe européen sur les supercalculateurs publics de l'UE. Valorisée près de 12 milliards d'euros, Mistral, dont l'Etat est actionnaire indirect via Bpifrance, a multiplié cette année les investissements d'infrastructure, avec un premier centre de données en France et un accord commercial avec Microsoft, tout en continuant à publier ses propres modèles.

Le 18 août, le ministre du Budget David Amiel avait annoncé que l'Etat s'appuierait sur des fournisseurs d'IA "souverains" comme Mistral, en excluant l'américain OpenAI, après la cyberattaque contre l'administration fiscale. Bercy a confirmé mercredi le renforcement d'un partenariat de l'Etat, non exclusif, avec Mistral, avec de nouvelles expérimentations dans les ministères, notamment en cybersécurité.

Interrogé sur le risque que l'administration Trump fasse du chantage aux Européens en leur coupant l'accès aux meilleurs modèles, Roland Lescure a répondu d'"un seul mot : imprévisibilité". En juin, Washington avait contraint à Anthropic, créateur de Claude, à couper pendant deux semaines l'accès de tout ressortissant étranger à ses modèles les plus puissants. L'intervention avait provoqué un concert renouvelé de voix européennes s'inquiétant de la dépendance technologique du Vieux-Continent.

IA: Intelligence artificielle

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale Celeste Saulo à Genève, le 3 septembre 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    L'ONU prévoit un El Niño "de très forte intensité" ces cinq prochains mois
    information fournie par AFP 03.09.2026 12:43 

    Le phénomène El Niño est désormais "solidement installé" et devrait encore se renforcer dans les prochains mois pour atteindre une intensité "très forte" avec une quasi-certitude qu'il se prolonge jusqu'en février 2027, a alerté jeudi l'Organisation météorologique ... Lire la suite

  • Des vêtements dans une boutique éphémère Shein, le 4 mai 2023 à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Malus sur la mode jetable : Pékin menace la France de "mesures"
    information fournie par AFP 03.09.2026 12:42 

    La Chine a menacé jeudi la France de contre-mesures si elle n'abroge pas "immédiatement" le malus entré en vigueur mardi sur les vêtements relevant de la mode ultra-éphémère type Shein, entreprise fondée en Chine. "Si la France persiste dans cette voie, la Chine ... Lire la suite

  • Défilé de la collection homme printemps-été 2027 de Louis Vuitton à Paris
    Le secteur européen du luxe recule avec les inquiétudes sur la reprise
    information fournie par Reuters 03.09.2026 12:39 

    Les valeurs européennes du ‌luxe reculent jeudi, creusant leurs pertes sur fond de résurgence ​des inquiétudes sur le potentiel de reprise du secteur parmi les investisseurs. Vers 10h10 GMT, LVMH, Kering, EssilorLuxottica et Hermès reculaient de 2,2% ​à 2,97%, ... Lire la suite

  • Le président russe Poutine participe au Forum économique de l'Est à Vladivostok
    Poutine évoque une paix possible avec l'Ukraine tout en accusant Kyiv
    information fournie par Reuters 03.09.2026 12:38 

    Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'il existait une possibilité ‌de parvenir à un accord de paix mettant fin à la guerre en Ukraine, tout en dénonçant les avertissements de Kyiv sur les ​risques encourus par les avions dans l'espace aérien russe qui s'apparentent, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank