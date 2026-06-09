IA : des eurodéputés dénoncent un potentiel conflit d'intérêt à Bruxelles

Jim Hagemann Snabe à Munich, en Allemagne, le 9 février 2023. ( POOL / SVEN HOPPE )

Une quarantaine de parlementaires de gauche et écologistes ont dénoncé mardi un risque de conflit d'intérêt, après la nomination par la Commission européenne d'un responsable du groupe Siemens comme conseiller spécial en matière d'intelligence artificielle dans l'industrie.

L'exécutif européen avait défendu la semaine dernière une mission attribuée début juin au chef d'entreprise danois Jim Hagemann Snabe, actuel président du conseil de surveillance du conglomérat allemand Siemens et ancien patron de l'éditeur de logiciels pour entreprises SAP.

Selon la Commission, il a été chargé de rédiger un rapport sur l'IA dans l'industrie, et d'aider plus largement l'UE à remplir ses objectifs dans ce domaine, en s'appuyant sur son expertise professionnelle.

Mais une quarantaine d'eurodéputés, membres des groupes S&D (Sociaux-démocrates), Verts et The Left (gauche radicale), craignent un potentiel conflit d'intérêt, et réclament des comptes à la Commission.

"Siemens est un important groupe industriel allemand ayant des intérêts directs dans ces domaines et a récemment fait pression contre les règles de l'UE en matière d'IA affectant les secteurs industriels", ont souligné ces parlementaires, dans une question écrite adressée à l'exécutif européen.

Les élus ont notamment demandé que la Commission publie une déclaration d'intérêts de M. Snabe, fasse toute la transparence sur son processus de nomination, et explique comment elle va empêcher "qu'un acteur industriel dispose d'un accès priviégié et exerce une influence indue sur la politique de l'UE en matière d'IA."

"C'est la méthode que nous critiquons", a expliqué l'élu italien Brando Benifei (S&D), déplorant "une décision prise au sommet, une proximité avec certaines industries, et les obligations de transparence traitées comme un obstacle".