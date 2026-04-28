I Squared Capital va acquérir le contrôle de la société brésilienne de centres de données Elea

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La société d'investissement dans les infrastructures américaine I Squared Capital va acquérir le contrôle indirect de la société brésilienne d'infrastructures numériques Elea Data Centers, a annoncé mardi cette dernière dans un communiqué boursier.

* La société I Squared Capital acquerra des actions ordinaires et privilégiées par le biais d'achats sur le marché primaire et secondaire.

* Les actionnaires d'Elea ont approuvé l'accord d'investissement et d'achat lors d'une assemblée générale extraordinaire.

* Elea a mandaté Bradesco BBI, UBS BB et BTG Pactual en tant que conseillers financiers.

* Les parties n'ont pas divulgué la valeur de la transaction, qui reste soumise à des conditions de clôture.

* Elea a annoncé l'année dernière un contrat de 2,29 milliards de reais (458,05 millions de dollars) avec le géant pétrolier public Petrobras PETR3.SA pour la fourniture de services de centres de données sur une période de 17 ans.

(1 $ = 4,9995 reais)